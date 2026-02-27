Muestra UAS apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Mazatlán

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa se congregaron la mañana de este día en el puerto para recibir a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de su visita a Sinaloa.

La presencia de docentes, personal administrativo y representantes de distintas facultades se dio como una manifestación de respaldo y agradecimiento por los apoyos que el Gobierno federal ha destinado a la institución.

De acuerdo con integrantes de la comunidad universitaria, alrededor de 300 personas participaron en el recibimiento, provenientes de diversas escuelas y áreas de la Universidad, incluyendo facultades de Ingeniería, Derecho, Medicina, Psicología e Informática, donde la movilización, señalaron, se realizó de manera voluntaria luego de conocer la llegada de la Mandataria al puerto.

La secretaria académica de la Unidad Regional Sur, Marisol Reyes Portillo, explicó que la presencia del contingente universitario tuvo como propósito expresar públicamente el reconocimiento al respaldo que ha recibido la Universidad.

“Estamos aquí compañeros universitarios en agradecimiento al apoyo que ha brindado nuestra Presidenta. El Gobierno federal ha estado consolidando también nuestra Universidad, así es que qué mejor que tenerla en Mazatlán y venir a mostrarle el apoyo que siempre hemos tenido”, expresó.

La funcionaria universitaria añadió que la comunidad académica mantiene el interés de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno federal para impulsar proyectos educativos y fortalecer la formación de estudiantes, con la visión de contribuir a una mejor sociedad, por lo que reiteró la solicitud de que continúe el apoyo institucional hacia la universidad.

Asimismo, indicó que situaciones administrativas que anteriormente se habían presentado dentro de la institución, particularmente relacionadas con pagos al personal, ya fueron resueltas, señalando que este proceso permitió estabilizar el funcionamiento de la Universidad y que actualmente las actividades académicas se desarrollan en condiciones normales.

Se manifiestan en horarios laborales

Durante esta concentración, Reyes Portillo expresó que acudieron antes de integrarse a sus labores habituales, mientras que otros se organizaron para participar brevemente y posteriormente reincorporarse a sus responsabilidades dentro de la institución.

No obstante, a pesar de ello, se observó que los asistentes permanecieron hasta aproximadamente las 8:00 horas, pese a que en el que la mayoría de los planteles de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tanto de nivel bachillerato como profesional, las clases inician desde las 7:00 horas.

La movilización universitaria se sumó a la presencia de ciudadanos y simpatizantes que acudieron a dar la bienvenida a la presidenta durante su estancia en Mazatlán, como parte de la gira que realiza por distintos municipios del Estado de Sinaloa.