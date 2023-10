MAZATLÁN._ Madres de familia mostraron un inconformidad contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que la Guardería Infantil Ordinaria G-0001 del IMSS en Mazatlán (llamado Seguro Viejo) cerrará sus puertas durante tres semanas, a partir de este lunes 30 de octubre, debido a que van a instalar detectores de humo, dejando a decenas de niños sin servicio.

”Es que van a poner detectores de humo, entonces tres semanas es mucho, pero nos dijeron pueden ser más o pueden ser menos, pero como las veo no les interesa brindar el servicio”, afirmó una madre de familia.

Denunciaron que de la noche a la mañana les avisaron del cierre de tres semanas y ahora los padres de familia no tienen dónde dejar a sus hijos.

”No es la primera vez que suspenden el servicio de la noche a la mañana, inclusive hay veces que nos llaman y nos dicen vengan por los niños porque están pintando y huele feo, el miércoles sí fueron pero me hablaron para decirme que fuera rápido por mi hijo porque había un derrame de aguas negras en la cocina, el chiste es que parecen que no quieren ir a trabajar”, dijo ante Noroeste otra de las mamás inconformes.

”Fui por mi hijo y yo no vi ningún derrame, ni vi nada, al final de cuenta fue en la cocina, pero pareciera que no es algo serio, al día siguiente dijeron que sí iba a haber servicio normal, y pues llevamos a los niños en la mañana y ya no había servicio, que se suspendió el servicio, ahí venimos para atrás todos los papás con los hijos viendo haber dónde los dejamos, porque obviamente si los dejamos en la guardería es porque tenemos qué trabajar”.

Otra de las mamás informó que no tienen planeación los encargados de esta guardería.

”El viernes sí hubo clases, pero ya en la tarde-noche le hablaron a mi esposo para decir que durante tres semanas no habrá servicio, sin un aviso previo de por lo menos una semana antes para que vayamos organizándonos, y la directora Alexis se escuda diciendo es que me acaban de avisar, siempre que suspenden de la noche a la mañana es porque les acaban de avisar”, señaló.

”Tres semanas sin servicio la verdad es inaceptable para mi desde mi punto de vista como mamá, siento que es una burla, porque pareciera que no quieren trabajar, no soy la única, somos muchísimas mamás las afectadas, y no son tontas, porque bien que nos hablaron, porque normalmente cuando hacen un comunicado lo hacen por el Whatsapp en un grupo que tenemos de papás, pero ahí nadie puede comentar nada, nada más ella puede mandar mensajes”.

Hicieron un llamado al director general del IMSS Zoé Robledo para que les informe qué está pasando en esta guardería, porqué tanta suspensión del servicio.

”Qué está pasando, qué hace el Seguro Social, que nos responda Zoé Robledo, es un derecho nuestro como derechohabiente tener la certeza de que tenemos un organismo que es gratuito pero que al mismo tiempo es positivo, pero de la noche a la mañana nos dejan sin tener dónde dejar a nuestros niños”, recalcó otra mamá.

”Yo ya le hablé a la administradora, le dije que le hablaron a mi esposo, pero yo ya no entendí, no se pueden organizar y decir, una sala primero, luego la otra, pero nadie contesta”.

Se buscó la versión del IMSS pero no se logró contactar a la directora de la guardería.