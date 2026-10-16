$!Muestras deterioro por erosión escaleras de acceso en Playa Norte de Mazatlán

En el caso de Playa Norte, los huecos que se observan en la estructura de las escaleras evidencian el deterioro provocado por la erosión, una situación que requiere la revisión de las autoridades para determinar las condiciones en las que se encuentran y establecer si es necesario restringir su uso, repararlas o realizar trabajos para evitar que el daño avance.

El daño en estas escaleras se suma a las distintas afectaciones que presenta el Malecón de Mazatlán a lo largo de su extensión, donde el embate del mar ha provocado socavones, hundimientos y daños en la infraestructura cercana a la costa, lo que mantiene bajo presión distintos tramos de este corredor turístico.

El constante impacto del oleaje y la erosión en la costa de Mazatlán han agravado el deterioro de las escaleras de acceso a la playa ubicadas en la zona del gimnasio al aire libre ubicado en Playa Norte, cuya estructura presenta agujeros que podrían comprometer su estabilidad y provocar un colapso si no recibe atención.

Aunque las escaleras permiten el acceso de los visitantes desde el paseo costero hacia la zona de arena, las condiciones actuales representan un motivo de preocupación, especialmente ante la continuidad del oleaje elevado, que mantiene el agua en contacto con distintas partes de la infraestructura costera.

El posible riesgo no se limita al deterioro visible de la estructura, pues el desgaste de los elementos que conforman este tipo de accesos puede comprometer su resistencia, sin embargo, para determinar el nivel de afectación y la posibilidad de un colapso es necesaria una valoración técnica que establezca el alcance de los daños.

Esta situación se suma a las afectaciones que se han registrado en otros puntos del Malecón, donde la fuerza del mar ha provocado daños en sus muros de contención y en superficies próximas a la costa, además de socavones que han obligado a considerar intervenciones para evitar que el deterioro represente un peligro para peatones y visitantes.

La exposición constante al impacto de las olas y los cambios en el nivel de la marea mantienen bajo presión a las estructuras que se encuentran en la franja costera, por lo que los daños en las escaleras de Playa Norte reflejan la necesidad de revisar las condiciones de la infraestructura que permite el acceso a las playas, particularmente en los sectores donde el mar alcanza con mayor fuerza las obras de contención.

Durante la jornada de este viernes 16 de octubre, el nivel del mar se mantuvo elevado en la costa mazatleca, principalmente durante las primeras horas del día, cuando el oleaje continuó golpeando el muro de contención en buena parte de la extensión del Malecón, lanzando agua, arena y rocas al área peatonal.

La marea alta ha sido una constante en los días recientes, por lo que las condiciones de la costa continúan siendo un factor de atención para las autoridades, tanto por la seguridad de las personas como por el estado de la infraestructura.

Hasta el momento, los accesos a las playas permanecen cerrados como medida preventiva ante las condiciones marítimas, donde la restricción busca evitar que los visitantes se expongan a corrientes, oleaje intenso y otros riesgos asociados con el comportamiento del mar.