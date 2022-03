$!Mujeres de Mazatlán se enlazan por su empoderamiento

“Entonces me pareció muy importante recordar un poco, que estar unidas es la única manera de enfrentar el patriarcado, hay muchas cosas o lemas que dicen estas chicas que salen a las calles, como ‘Va a caer, va a caer, el patriarcado se va a caer’, pero no se va a caer si no estamos unidas, es difícil, es todo un sistema que hay que cambiar, pero nosotras tenemos que cambiar en ese aspecto, hacer conciencia de lo que es la sororidad y el feminismo”, dijo.