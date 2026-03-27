$!Mujeres del PAN llaman a ejercer una política con enfoque humanista

MAZATLÁN._ La política debe ser usada para ayudar, como principio, señalaron mujeres del Partido Acción Nacional como parte del panel “Liderazgo humanista: las mujeres en la agenda pública”, celebrado este viernes en Mazatlán. Yoneida Gámez Vázquez, Alcaldesa de Choix; y Vanessa Sánchez Vizcarra, consejera nacional, encabezaron la jornada realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer como un espacio de diálogo, reflexión y liderazgo. Temas expuestos como lo que han tenido que sacrificar en su vida familiar, replanteando desde el ser mamá y política ante el apasionamiento que le ha robado tiempo, reflexionando que siempre habrá un espacio para la vocación del servicio y que a veces está en el partido o en casa.

La Presidenta Municipal de Choix admitió que definitivamente el camino no ha sido tan blando, porque la mujer se trae de cuna que los candidatos tenían que ser hombres, no porque no les dejaran, sino porque no se creían capaces. “Pero las mujeres siguen teniendo miedo y no siendo capaces de enfrentar lograr algo. Yo no soy Presidenta porque tenía dinero o un partido político, sino el trabajo, la inversión en tiempo y el descuidar a la familia y que claro que pesa cuando te preguntan hasta cuándo parar”. Así que Gámez Vázquez llamó a las mujeres presentes que reflexionen que nada les límite. Sobre cómo liderar con empatía sin que sea visto con debilidad, Sánchez Vizcarra dijo que lo que actualmente están padeciendo las familias es una razón para hacer política, como evitar el dolor, como ayudar, como un principio de la participación para acercarse a la sociedad que ahora padece y que tienen que salir a las calles a protestar buscando sororidad y visibilidad.