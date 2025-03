$!Mujeres en Mazatlán denuncian violencia, desigualdad y discriminación en el 8M

En el paseo costero se pudieron ver pintas y pancartas de protesta, siendo una de estas la de “Presidenta, no llegamos todas”, en una forma de objetar la frase de la presidenta Claudia Sheinbaum “No llegué sola, llegamos todas”, similar a la que ha replicado la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en sus discursos.

A cada paso que avanzaba el contingente, la rabia, tristeza y resistencia se mezclaba en los cánticos y vocerío de aquellas que no estaban dispuestas a quedarse calladas ante nada.

La resonancia de los cánticos cada vez tenía más fuerza, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Mujer escucha, esta es tu lucha”, latiendo el corazón del contingente con vigor.

Durante el trayecto se podía escuchar el eco de los tambores improvisados que en cada golpe reflejaba su furia que con la misma rabia llenaban el aire mensajes como “Somos el corazón de las que ya no están”, “¿Por qué te espantas por las que luchan y no por las que son asesinada?” o “Hoy marcho con mi hija para nunca hacerlo sin ella”.

Porque, aunque muchas mujeres no han podido regresar a casa, cada mujer que se hizo presente prometía seguir gritando, marchando y luchando por quienes no están, ya que esta no es solo una marcha más, es un reclamo, un grito que se niega a ser silenciado.

De esta forma, mientras el sol se fue poniendo a lo largo del Malecón de Mazatlán tiñendo el cielo en tonos naranja, rosa y morado, la marcha siguió resonando en cada rincón del puerto, pese a haber culminado en la glorieta donde cruza la Avenida del Mar y la Rafael Buelna.