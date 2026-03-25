$!Mujeres inmobiliarias participan en conversatorio de sororidad y alianza

Les habló de acotar espacios mediante la sororidad, un tema que además de estar de moda, ya todo mundo tiene una idea que debe saber que implica hacer equipo para apoyarse, pero que aún muchas no lo tienen claro.

“Hoy venimos a dar el tema sobre sororidad, violencia de mujeres. La idea aquí es hacer redes de apoyo, establecer un vínculo a través del respeto, a través de la colaboración, entre todas las mujeres y establecer que la brecha generacional que se ha tenido a lo largo de este tiempo, pues cada día se reduzca”.

Y es que el término hermandad entre las mujeres está faltando, solo evidencian unas a las otras en lugar de apoyarse, citó la coordinadora de transgresión de perspectiva de género del Instituto Municipal de la Mujer, Abril Raruru Millán Gamiño, como preámbulo la brecha que hay actualmente entre las mujeres a diferencia de los inmobiliarios que trabajan muy organizados.

A través de este encuentro se promovió la reflexión y sensibilización sobre la importancia de la sororidad, así como la visibilización del papel fundamental de las mujeres en la sociedad.

El Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo la plática “Sororidad: Alianza entre Mujeres”, impartida por la psicóloga Abril Rararu Millán, estuvo dirigida a las socias de AMPI Mazatlán, encabezado por el presidente Luciano Carrasco y el vicepresidente Óscar Tirado.

El presidente Luciano Carrasco, destacó en su mensaje de bienvenida que el 70 por ciento son mujeres en el mercado Inmobiliario, aparte que saben llevar una casa, ser madres y profesionales y a diario dan lo mejor de sí.

Óscar Tirado como vicepresidente de AMPI, resaltó que todos han sido creados por una mujer y que durante años han luchado por espacios dónde las mujeres y hombres puedan desarrollarse a la par.

Por su parte, la experta visibilizó que muchas veces se sigue viviendo en violencia y que por ello Sinaloa está catalogado como un estado violento para las mujeres; “Muchas de las veces somos participes de ello porque se ha normalizado la violencia desde la casa”.

Explicó que hay diversos tipos de violencia, psicológico, físico, sexual, verbal, y que alrededor del 35 por ciento de todos los asesinatos de mujeres son cometidos por parejas íntimas, porque la gran mayoría desconocen su historia de sometimiento desde la infancia en el seno familiar, dónde no se podía cuestionar y tenía que obedecer sí o sí.

Abundó no había un ejercicio de poder decidir y por consiguiente se abría una brecha entre la madre y la hija.

Compartió el ejemplo de que el papá es el que consiente y la mamá ejerce la responsabilidad de regañar y por consiguiente la culpa de la enseñanza recae en la mujer.

Así que replanteó que la imposición de poder era asumido como normal en una familia; “Se debe reflexionar su historia de vida para que puedan visibilizar y encontrar apoyo”.

Ante las profesionistas inmobiliarias, les llamó que primero revisen el alma de la compañera antes de juzgar, de como le pueden aportar y de ser necesario buscar terapias y que puedan generarse cambios.

Millán expuso que de la empatía se pueden crear vínculos respetuosos en un entorno tan complejo que se vive actualmente, abundó.

“Hablar sobre un tema y visualizar la violencia que se tiene y que se ejerce, a través de los espacios que se puedan, donde estés y sobre todo en el ámbito inmobiliario y ver cómo las mujeres cada día están abarcando más espacios. Y a través de esto exponer y resignificar las relaciones”.

Pero, sobre todo, les exhortó a revisar sus historias y visibilizar problemas que generan la violencia en cada mujer para que las infancias y adolescencias puedan tener mejores espacios, en el ámbito familiar, laboral y social.

“La idea de que se está buscando aquí es la prevención más que otra situación es para que en un futuro no muy lejano, pues dejemos de ver a Sinaloa, como una entidad de las más violentas. Más que nada porque como tenemos tan naturalizada la violencia en todas las áreas, en todas las modalidades”.