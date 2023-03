Con cartulinas y mantas en la mano en las que se leían frases como “¡Viva se la llevaron, viva la queremos!”, “Ni una más, ni una asesinada más”, “Dónde estás, te estamos buscando”, “Las niñas no se tocan” y “Quién te buscará cuando yo no esté”, entre otras, integrantes de colectivos feministas y de rastreadoras o de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos avanzaron por el carril de norte a sur de la Avenida del Mar y del Paseo Claussen al tiempo que coreaban la demanda de justicia.

Ahí también pasaron lista e hicieron un minuto de ruido por las mujeres que ya no están en Sinaloa porque han sido víctimas de feminicidios, por las que no han sido localizadas y por las que aún no han sido identificadas.

“Esto es para todas aquellas mujeres que no deben ser tocadas, cuando dijeron que no es no, para todas las niñas que fueron violentadas bajo el techo de su casa, por todas las mujeres que fueron torturadas, por todas las mujeres asesinadas estamos aquí en lucha y resistencia”, manifestaron ya en la Glorieta Rodolfo Sánchez Taboada.