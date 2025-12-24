Mujeres y menores, los que más se reportan desaparecidos en el sur de Sinaloa

En el sur de Sinaloa, en los municipios de Escuinapa, Rosario y Mazatlán, hay una mayor incidencia de desaparición de mujeres y menores, advierte la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El responsable de la oficina de la CEDH, Érick Tiznado, exhortó a las familias que no dejen que se normalice el que no se investigue cada caso denunciado.

“No permitan que no se investigue, que no se dé con el paradero de sus familiares y presiónenlos llamando o buscando avances en la vicefiscalía o con ministerios públicos de como va la investigación de cada caso”.

Y reiteró que hay muchos casos a nivel Estado y en Mazatlán, también, pero no se escucha a las familias.

”No debemos de dejar que esto se normalice y debemos de exigir a las autoridades que investiguen, que den respuestas y que en el caso del ministerio público no solamente recibir la denuncia, sino que investiguen y lleguen más allá a consignar personas, ejercitar acción penal ante un juez y localizar personas que esa es la tarea de los grupos de investigación que tiene asignada la agencia”.

Se puso a disposición de las familias que buscan a familiares desaparecidos en la zona sur para acompañarles en cada caso como representante de la Comisión.

Comentó que hay carpetas que siguen acumulándose de décadas atrás y que las investigaciones siguen abiertas mientras no den con el paradero de cada persona denunciada como desaparecida.

Pero alertó que le preocupa que entre los municipios de Mazatlán, Escuinapa y Rosario se han desaparecido más personas del sexo femenino y menores.

”Aquí lo que llama poderosamente la atención sobre todo en la zona sur es que son mujeres y menores de edad”, especificó.

Dijo que la Comisión de búsqueda cuenta con apenas 14 carpetas de expedientes y que le toca acompañarles porque las familias agotan el camino a la vicefiscalía y no encuentran respuesta alguna porque las autoridades no atienden a las víctimas indirectas y mucho menos les dan información.

”Es un derecho natural de las víctimas indirectas de conocer cuales son los avances de investigación y que las familias aporten a esas carpetas para que en verdad sea investigación eficaz en cada caso”, expuso pero admitió no encuentran mucho avance.

A más de un año que se exigían cambios de titulares de vicefiscalías de Sinaloa por la guerra sangrienta, donde las desapariciones forzadas se dispararon a más de 3 mil en la entidad, finalmente a inicios del mes fueron removidos desde los titulares hasta los agentes de investigación por el mismo clamor de la ciudadanía y de los colectivos de no ver avances en los procesos de investigación en el área de desaparecidos.