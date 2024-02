MAZATLÁN._ Ante el fenómeno que se suscita año con año sobre el Malecón de Mazatlán que es el apartado de lugares para los desfile carnavaleros de domingo y martes, ya se han detenido personas y podría haber una fuerte multa, aseguran en el Ayuntamiento de Mazatlán.

Édgar González Zataráin, Alcalde de Mazatlán, explicó que tan solo en las últimas horas ya ha habido por lo menos tres detenidos, además de que el operativo para retirar se mantiene activo y trabaja a altas horas de la madrugada.

“Ayer (viernes) se detuvieron tres personas, ya se recogieron algunas carpas porque ya hay gente que se puso en una posición de no quererse quitar, entonces, el operativo fue de toda la noche moviendo a toda la gente ahí”, dijo.

El primer edil expresó que este tema ha caído en la exageración por parte de quienes buscan lucrar con el apartado de lugares, pues desde sillas, sillones, carpas y otros artículos se han podido ver sobre la banqueta del malecón.

Comentó que si bien el operativo se mantiene vigente, no se puede estar encima de todas las personas y que en cualquier momento pueden volver, además de que sería una cuestión de criterio porque tampoco pueden quitar a las personas que están sentadas de manera común y no para apartar un sitio.

Aseguró que permitirán que las familias se acerquen a buscar un lugar para disfrutar del desfile, aunque se darán espacios que sean coherentes para los integrantes de una familia.

“Cuando intenten bajar las sillas les vamos a permitir lo que es para una familia, hasta ahí”, apuntó.

Sí hay multas y barandilla

González Zataráin explicó que la multa por apartar lugar ascendería desde los 2 mil hasta los 6 mil pesos, por lo cual invitó a la ciudadanía a evitar este tipo de actos. Además, aseguró que sí se pueden llevar a las personas a los separos, especialmente al resistirse al retiro del malecón.

“Pasaron a la barandilla tres, pero no precisamente por estar apartando lugar sino por resistirse a retirarse cuando tenían carpas y hasta colchón. Una cosa es que vayas y te siente en el malecón y discretamente tengas una silla y otra cosa es que lleves toda una sala y te quieras quedar en la noche, no está bien. Las personas que se resistan a eso (retirarse) se va a aplicar la ley porque no podemos permitir el desorden en el malecón”, finalizó.