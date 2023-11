Tras manifestar que va muy bien la recaudación de impuestos municipales por los descuentos de multas y recargos, el Alcalde y el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán dieron a conocer que el viernes se multó a un establecimiento por generar ruido elevado y a otro se le retiraron las bandas musicales que estaban ahí porque no tenía un permiso para ello.

”Va muy bien, de hecho me comentaban de Ingresos el dia de ayer (el viernes) que ha sido muy bueno el repunte, el resultado, la recaudación, que la gente está acudiendo, está aprovechando, son muchos módulos y eso ha permitido que se disperse la gente entre otros estos módulos, que son 20 módulos, entonces ya no vemos aglomeraciones así tan exageradas, que eso le facilita al ciudadano que sea más rápido su trámite y no pierda todo un día, toda una mañana”, dijo el Presidente Municipal, Édgar González Zataráin.

”Entonces eso eficienta, la gente va más rápido, va a lo que va, paga y tiene el 100 por ciento de los descuentos, entonces ha fluido muy bien, esta semana se cerró con buen repunte, espero que así siga los próximos días, las condiciones se están dando para que cerremos fuerte el año”.

También dio a conocer que en este fin de semana largo por el aniversario de la Revolución Mexicana hay mucho visitante, por ello se tiene la cobertura de seguridad en las zonas turísticas y sobre todo en las zonas comerciales.

”Esa parte está cubierta, esperemos que todo transcurra con normalidad , hoy que ya tenemos un poquito de tránsitos, 20 tránsitos más van a ayudar a liberar un poco más las condiciones de tráfico, mejoró mucho eso”, recalcó.

También expresó que en el primer día del Operativo en antros y bares a uno se le aplicó una multa y en otro se le retiraron las bandas de música que tenían.

”A uno se le sancionó y al otro se le hizo el retiro de las bandas, se le retiró las bandas con la advertencia de si lo vuelven a poner entonces ya es multa, a uno sí se le multó de manera definitiva porque ya era de manera recurrente, ya ha sido notificado, porque se le dá esa oportunidad de decirle corriges y si no la suspensión, la clausura”, continuó.

El Oficial Mayor del Ayuntamiento Rogelio Olivas precisó que la sanción se aplicó en un establecimiento ubicado en la Zona Dorada y el otro en el área del malecón.

”Uno fue por el tema del ruido (elevado) que ya había sido recurrente, ya habíamos ido con ellos que bajaran un poquito los decibeles, no hicieron caso, se hizo ya la multa correspondiente, en el otro sí fue sabes qué no puedes tener la banda y ellos sí comprendieron, lo que hicieron fue el retiro de la banda, de la música en vivo, porque como bien lo comentó el Alcalde para ese tipo de negocios también debes de tener un permiso especial”, reiteró.

”Es como el tema estamos ya entrando ahorita a la Machado, porque también tuvimos quejas ciudadanas en cuanto al ruido, ya estuvimos ahí, son cuatro en los que dejamos lista de inspección, dos de ellos ya están con multa porque es demasiado el ruido que se genera en la Machado”.

Precisó que en el caso de la multa que se aplicó fue de 150 Unidades de Medida Única, es decir, entre 16 a 17 mil pesos, si se es recurrente se aplica el doble de la multa y ya después viene la suspensión.

En el caso de los salones de eventos se sigue actuando contra ellos, en uno de los casos si operan fuera del horario permitido se les suspende.

”Dejamos que corra la fiesta, terminando la fiesta ahora sí voy con los sellos de suspensión con la multa correspondiente, (el motivo es), una que no sacan permiso, dos: que no tienen licencia de funcionamiento para salón de fiestas, eso es muy importante, hay restaurantes que solamente son restaurantes, no tienen para salón de fiestas, es una licencia independiente, y otra es cuando hay menores de edad, en esta vez fue más que nada por el tema de no había permiso y el otro fue por la licencia de funcionamiento la de este año no la tenía actualizada”.

El Buen Fin se realiza del 17 al 20 del presente mes en todo el país donde las personas acuden a los diferentes establecimientos de venta de productos y servicios en busca de ofertas, promociones y facilidades de pago en general.