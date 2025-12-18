Municipio condonó casi $25 millones al Gran Acuario Mazatlán por impuesto moratorio: OCM

MAZATLÁN._ Fueron casi 25 millones de pesos los que le condonó el Gobierno municipal al Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés por impuesto moratorio, por el adeudo de 47 millones 788 mil 916 pesos de la renta de áreas del anterior acuario durante 20 meses, dijo Gustavo Rojo Navarro.

El director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán agregó que lo anterior es por el adeudo de 2 millones 300 mil pesos por mes desde febrero de 2024 hasta septiembre de 2025, lo que genera un interés moratorio mensual del 5 por ciento hasta que cubran el adeudo.

“En este caso debería ser hasta que lo paguen, pero como están haciendo un convenio y les están condonando los intereses, pues bueno, está amparando a octubre del 2025”, añadió en entrevista.

“El contrato lo maneja como un interés moratorio, dice: deberá pagar a favor del arrendador un interés moratorio sobre las rentas adeudadas desde el día siguiente que debió pagarlas hasta la fecha en que sean liquidadas en su totalidad a razón del 5 por ciento mensuales... es una penalización, pero es un interés moratorio del 5 por ciento mensual desde que dejan de pagarlo hasta que lo liquidad”.

Rojo Navarro precisó que no es interés sobre interés, sino el interés se calcula sobre la base que son los 2 millones 300 mil pesos, pero lo genera cada mes y ese 5 por ciento se acumula.

El director del OCM subrayó que todo debe ser público: el dictamen de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán, los oficios que se mencionan que dicen que la empresa reconoce el adeudo y que propone pagarlo en plazos y devolver parte del inmueble que está arrendando.

Reiteró que el plazo para que se hiciera pública esa información a través de los canales del Ayuntamiento de Mazatlán venció desde el día de la sesión de Cabildo, incluso toda la información debe hacerse pública antes de que se lleve a votación, pero al parecer ni a los propios regidores se les había dado esa información y el Cabildo es el representante del ciudadano.

Rojo Navarro recalcó que es una cantidad importante lo que se le condonó al Gran Acuario Mazatlán por los intereses moratorios, es casi la mitad de los 47.7 millones de pesos que se acordó que debe pagar.