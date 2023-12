El Municipio tendrá un gasto de cerca de 300 millones de pesos que serán destinados al pago de aguinaldos, quincenas, prestaciones y facturas de proveedores pendientes de liquidar, informó Édgar González Zataráin.

“Para el cierre de año van a ser cerca de 300 millones de pesos entre aguinaldo, quincenas, prestaciones, el aguinaldo anda en promedio poquito más de 140 millones, para más de 3 mil trabajadores, casi 4 mil empleados, policías, tránsitos, jubilados, es un mundo de dinero y también un mundo de trabajadores”, precisó el Alcalde.

El Edil recordó que en años pasados se ha tenido crisis, en donde a mediados del año algunas áreas ya habían gastado su presupuesto anual, sin embargo este 2023, destacó que la buena administración les garantiza un buen cierre en materia de recurso.

“El recurso está para aguinaldos, quincenas, proveedores, sin ningún problema, obra pública, todo está cubierto, no estamos sobregirados afortunadamente, ningún área, ninguna dirección tiene problema ahorita de recurso o de presupuesto, afortunadamente estamos cerrando el año bien en ese sentido”, señaló.

Lo complicado en este cierre, dijo el Edil, es conseguir que los proveedores realicen la facturación de manera oportuna y de la misma forma soliciten sus pagos, por lo que le dio la indicación al Tesorero Municipal, Melesio Montoya, hacer un comunicado para solicitarles que cierren y metan las facturas en un periodo determinado.

“Sí hay recursos, lo que más me preocupa no es tanto el tema del recurso para cumplir con esta parte, sino el trámite, es decir que la gente meta su factura a tiempo, le dé seguimiento a tiempo, no nos anden queriendo llevar una factura el día 28 el día 29 en la tarde porque pues es difícil, es un procedimiento que hay que hacer”, mencionó.

Casi listo el Presupuesto de Egresos 2024

El Cabildo está en un avance del 50 por ciento en cuanto al tema presupuestal para el 2024, luego de tener dos reuniones y tener pactada una tercera para esta semana se han hecho análisis detallados rubro por rubro, así lo dijo el Alcalde Édgar González Zataráin en entrevista.

“Por supuesto estaremos cerrando e iniciando el año muy fuerte con el tema presupuestal, ya estamos en el análisis, llevamos dos reuniones ya con los regidores, vamos por una tercera esta semana para ya finiquitar, estamos en el análisis bien detallado, rubro por rubro, llevamos más del 50 por ciento analizado, en lo que tiene que ver con el tema presupuestal”, comentó.

Se espera que el Presupuesto de Egresos del 2024 se encuentre listo para darse a conocer antes del 25 de diciembre, advirtió, esto con el fin de tener finiquitado este tema pendiente y así no estar con prisas, aunque ya esté avanzado el tema.

Además mencionó que otro de los temas que ocupa al Cabildo en sus reuniones es iniciar con las bases de los procesos licitatorios que se llevarán a cabo el inicio del próximo año, dado que son procedimientos que se llevan tiempo y se pretende agilizar los periodos.

“Estamos pensando ya en que no nos ganen los tiempos con el tema de procesos licitatorios que vamos a ejercer en enero, que hay que preparar bases de procesos licitatorios importantes”, dijo.

“Como son más compra de camiones el próximo año, como es la compra de más luminarias entrando el año, volver a licitar otro bloque de luminarias, no nos hemos terminado las que tenemos, pero hay que irnos adelantando porque el proceso, recuerden que lleva tiempo, entonces nos estamos preparando con todos esos temas”, agregó.