$!Mural en Mazatlán exige justicia para Gregorio Rodríguez y periodistas asesinados en Sinaloa

MAZATLÁN._ A 21 años del homicidio del fotoperiodista Gregorio Rodríguez, su caso sigue impune al igual que el de otros periodistas asesinados en Sinaloa, que con un mural con sus rostros fueron visibilizados para mantenerlos en la memoria colectiva. El mural fue creado en Mazatlán por la asociación Tejidos Solidarios como un símbolo de resistencia y un recordatorio a las autoridades que la lucha sigue, así como pedir que atiendan la violencia contra los periodistas.

María Teresa González Mayorquín, esposa de Gregorio Rodríguez, asistió a la inauguración acompañada de su hija, y además de recordar entre lágrimas la pérdida tan abrupta de su marido, agradeció que se mantenga en la memoria de la comunidad. Ella es una más de las víctimas que se quedaron solas ante la ausencia de la justicia, es por ello que Tejidos Solidarios busca arroparla.

Griselda Triana López, fundadora de la asociación, reclamó que son nueve los periodistas y comunicadores asesinados en las últimas dos décadas en Sinaloa y todos siguen impunes. “Todos los casos de los nueve periodistas asesinados en Sinaloa están impunes, ninguno ha sido esclarecido en su totalidad. Hay avances en algunos casos como en el de Javier (Valdez), pero hasta ahí. O sea, cuando una revisa, te das cuenta que los autores intelectuales, ninguno está tras las rejas, ninguno ha sido juzgado y sentenciado y justicia media no es justicia”, reclamó. “Los nueve casos están impunes y eso es lo más lamentable. ¿Cómo es posible que hayan transcurrido más de dos décadas del asesinato de Gregorio y el caso sigue igual y su familia sigue sola, enferma, aislada?, y eso lo tenemos que visibilizar”.





Triana López comentó que el mural se pensó en visibilizar el caso de Gregorio como una deuda para su familia, su esposa y para sus hijos, así como con las familias de otros periodistas asesinados en Sinaloa. “Aquí están presentes las familias de Humberto Millán, la familia de Óscar Rivera, la familia de Luis Enrique Ramírez y desde luego la familia de Tere y bueno, nosotros como familia de Javier Valdez”, expresó.

La asociación Tejidos Solidarios es una red nacional de familias de periodistas asesinados y desaparecidos. Su líder, Triana López, aclaró que solo se busca promover una cultura para ejercer un derecho a la memoria ante la falta de justicia, de verdad, de reparación y de garantías de no repetición. Como el único derecho que no les pueden arrebatar es la memoria, dijo, con este mural ubicado en la calle Carnaval, del Centro Histórico de Mazatlán, lo ejercerán.

Triana López expresó que al tomar las paredes, las calles y las banquetas quieren marcar huellas en la memoria, que para las familias de periodistas asesinados esto es fundamental. “Esto es una de las actividades que vamos a tener este día conmemorando la vida, el trabajo y el legado de Gregorio”. Apuntó que también representa un homenaje a los periodistas asesinados.

“En Sinaloa han sido asesinados nueve periodistas y comunicadores. El primero, me van a disculpar el orden, pero bueno, es Gregorio Rodríguez, es Oscar Rivera, es José Luis Romero, es Omar Iván Camacho, es Javier Valdez, Humberto, Luis Enrique y también tenemos a Atilano Román, que a lo mejor puede generar ahí algunos cuestionamientos polémicos, pero a él lo asesinaron en una cabina donde él tenía un espacio radiofónico”, puntualizó. “Entonces, creo que nosotras no podemos juzgar porque esa es una tarea que corresponde a las autoridades... Queremos homenajearles, queremos recordarles y desde luego seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo que las fiscalías, tanto estatal como federal, hagan su chamba, que las familias seguimos esperando justicia y las familias seguimos esperando la verdad. Y bueno, cada oportunidad y cada espacio que haya, ahí vamos a estar, vamos a estar cerca de las familias, acompañándoles”. Al evento acudieron representantes de la Organización de las Naciones Unidas, Derechos Humanos, Artículo 19, Propuesta Cívica, el Comité para la Protección de Periodistas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también del Instituto de Protección de Personas Defensoras y Periodistas del Estado de Sinaloa.