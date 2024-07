“Próximamente se abre otra galería del Museo, y es de lo que se trata, que la gente tenga más que ver, ingrese al Museo y no solo vea dos galerías y ya, que haya más cosas que ver”, agregó.

Para los visitantes, el horario es de 10:00 a las 15:00 horas, la entrada al Museo de Arte de Mazatlán no tiene ningún costo, en la entrada hay una caja de donaciones de manera opcional, por tanto es un lugar que, si eres mazatleco y nunca has ido, deberías considerar dar una vuelta; y si estarás de vacaciones en el puerto, no lo puedes dejar de conocer.

La renovación del Museo de Artes

La versión actual que se conoce del Museo de Arte de Mazatlán se fundó en Noviembre de 1998 siendo Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa Juan S. Millán Lizárraga, pero primero fue concebido como Casa de la Cultura.

El inmueble fue construido en 1898 por el señor Pablo Hidalgo, hombre de negocios y agente naviero que instaló ahí una exhibición de materiales para barcos de gran volumen.

En los últimos meses el lugar ha sido remodelado y varias de sus áreas han recibido mantenimiento y uno de los aliados para dar esta nueva cara del recinto artístico ha sido Venados, dijo Mario Chávez.

“Este año arrancamos bien, recibiendo apoyo del Grupo Venados con Eduardo Sarabia y el Gobierno del Estado. Se lograron renovar las dos galerías del Museo, todavía está pendiente la tercera y esto nos trajo una nueva audiencia, nuevas propuestas de exposiciones, se han acercado artistas de talla nacional e internacional, a las que les estamos abriendo las puertas ya que hoy contamos con un poquito mejor de infraestructura”, precisó.