$!Música, concursos y baile dan vida a la Copa Cosplay Pacífico 2026

Con música, concursos y un ambiente lleno de energía, la Copa Cosplay Pacífico 2026 vivió este domingo su segundo día de actividades en Mazatlán, consolidándose como uno de los eventos más llamativos para la comunidad geek y otaku en el puerto tras sus 18 ediciones. Ante una gran asistencia de niños y jóvenes provenientes de distintos puntos del país, el evento volvió a destacar por su diversidad de stands y espectáculos, donde la creatividad y el talento fueron protagonistas de principio a fin.









Durante esta segunda jornada, los cosplayers sorprendieron nuevamente con elaborados disfraces inspirados en personajes de animé, videojuegos y populares superhéroes de cómic como Spider-Man, Batman y Superman, arrancando aplausos y fotografías entre los asistentes.







“La verdad que me la he pasado bien con todas las actividades que tiene la convención. Vine con mi novia de un cosplay del videojuego Hollow Knight, y pues nada, solo soy un treintón disfrutando de toda la cultura que me apasiona”, contó Luis Lizárraga, asistente a la Copa Cosplay. Luego de que el sábado se premiara a los primeros ganadores, este domingo se llevaron a cabo nuevos concursos de talento, torneos de videojuegos, sesiones fotográficas y proyecciones de animé en vivo, lo cual despertó la nostalgia y emoción de chicos y grandes.





