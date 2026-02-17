$!Música y fiesta marcan el segundo desfile del Carnaval 2026

MAZATLÁN._ Todo un ambiente de fiesta y música se vivió en el segundo desfile del Carnaval Internacional Mazatlán 2026. Desde la zona de la Mujer Mazatleca hasta el Escudo, el tramo final del recorrido, cientos de personas vivieron las fiestas carnestolendas con el paso del desfile del martes del Carnaval “Arriba la Tambora”.

Personas de todas las edades se situaron sobre el paseo costero y muchos más sobre la calle desde Paseo Claussen hasta Olas Altas para disfrutar del cierre del festejo. Como es tradición, las familias enteras y visitantes llegaron con mucha anticipación para vivir de cerca el paso del desfile de los carros alegóricos.

Mientras se daba la espera del arribo de la caravana, las personas aprovecharon para refrescar la garganta con agua, refrescos o bebidas alcohólicas. Muchos otros más degustaron de los establecimientos de comida ubicados a lo largo del trayecto y otros tantos ya entonados, bailaban al ritmo de la música de algunos grupos que ya se encontraban preparándose para el cierre por la noche.