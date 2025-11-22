Músicos de Mazatlán esperan repunte en diciembre tras un año afectado por la violencia

MAZATLÁN._ Tras un año difícil en el que la violencia e inseguridad han frenado algunos eventos que les proporcionaban trabajo, el gremio de músicos de Mazatlán confía en que las cosas mejoren en diciembre con la realización de fiestas y posadas, y haya un mayor repunte en sus agendas.

Durante la celebración por el Día del Músico, Marco Antonio Gordoa Obeso, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Música en Mazatlán, afirmó que pese a los malos momentos, los músicos no han dejado de trabajar en el último año, aunque no se acercan nada a como vivían en años anteriores.

“Mira, nosotros siempre en estas fechas queremos que nos vaya mucho mejor. A veces qué te digo, puede incrementar hasta un 80 por ciento el trabajo por los eventos; o sea, hay grupos que tocan todo el mes o 20 días del mes de diciembre. Incluso yo tengo 11 fechas ahorita con mi grupo. Pero te digo, sí es una fecha en que se incrementa, y pues ojalá que la situación vaya mejorando”, declaró.

“Ojalá que la gente se anime a hacer más sus fiestas, porque tú sabes que muchas bandas y grupos norteños por lo regular trabajan en colonias o en casas particulares. Entonces, sí queremos que todo se extienda, que haya más convivios donde toda la gente festeje, porque aunque sí se incrementó, no estamos como hace cuatro años, cinco años atrás”.

Gordoa Obeso señaló que con gusto ha podido ver cómo algunos de sus compañeros músicos han incrementado su agenda de trabajo en los últimos meses, por lo que diciembre será clave para que muchas familias mazatlecas no se queden sin sustento económico en una fecha tan importante como es Navidad.

“Sí ha incrementado el trabajo, yo lo estoy viendo en algunos compañeros que tienen trabajo ya ahora en lo que serán las fiestas decembrinas. Entonces, tenemos la fe y la esperanza de que mejore la situación, de que haya más trabajo y que vaya disminuyendo lo que nos afecta (inseguridad)”, reiteró.

Actualmente, el Sindicato de Trabajadores de la Música en Mazatlán tiene 150 músicos agremiados, pero también se pueden encontrar a intérpretes independientes tratando de ganarse la vida, ya sea en fiestas privadas o simplemente como ambulantes en temporadas donde el turismo es alto en el puerto.