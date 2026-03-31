Músicos de Mazatlán se declaran listos para trabajar en Semana Santa; pero solo en horarios permitidos

Con el arranque de Semana Santa en Mazatlán, los grupos musicales terminan de afinar detalles en el tema de los permisos para poder trabajar en la zona turística, mismos que se esperan sean 500 acreditaciones este año, indicó el presidente del Sindicato de Músicos, Marco Antonio Gordoa Obeso.

Señaló que actualmente se encuentran con buenas expectativas de que el turismo sea vasto para que incremente el trabajo y al mismo tiempo crezca la economía de todos los sectores, ya que de ahí sale el sustento directo para cientos de familias.

“Empezamos el viernes con la expedición de lo que son los gafetes para los compañeros músicos, tanto locales como foráneos, para que puedan trabajar ahora en Semana Santa. Apenas es el segundo día, ha habido poca afluencia, pero esperamos que un rato más, y mañana y pasado, pues se incremente más la afluencia de compañeros”, dijo Gordoa Obeso.

“Yo considero que en total serán unos 500 gafetes. Estamos esperando ahorita a más compañeros, pero es más o menos lo que tenemos contemplado de otros años. Y realmente lo que queremos es que el compañero músico, tanto local como foráneo, trabaje en armonía, que el mismo turista se divierta y que haya mucho trabajo para todos”.

De igual modo, informó que Oficialía Mayor ya les dio los horarios en que podrán trabajar durante la temporada vacacional, repitiendo el de 11:00 a 19:00 horas para la zona de playa, y de 21:00 a 2:00 horas para el área de las Letras de Mazatlán, un lugar que ha tenido mucho auge por la afluencia de visitantes que se concentra ahí.

“Atrás del gafete viene el reglamento; dice cuáles son los puntos a trabajar, los horarios, y están ahí para que se respete. En este caso, al terminar la playa, que son hasta las 7 de la noche, de ahí se pueden trasladar los músicos a lo que es el área de las Letras, que durante jueves, viernes, sábado y domingo, hay chance de 9 de la noche a 1:45 de la madrugada”.

“Por esa misma cuestión se está ampliando lo que es el área de trabajo a las Letras, porque ha tenido, la verdad, mucho éxito en temporadas anteriores con la fiesta que se organiza entre las personas”.

Sobre los precios que estarán manejando los músicos en esta Semana Santa, el líder del Sindicato menciona que esa cuestión es una decisión que toma cada agrupación, pues solo ellos saben el equipo y estructura que tienen al momento de ofrecer sus servicios a la gente.

“Sabemos que es una cuestión que depende, porque hay diferentes precios. Cada quien se maneja de acuerdo a su producción lo que trae; entonces ahí nosotros nunca nos metemos en la cuestión de los precios, ¿por qué? Porque imagínate, dicen una cosa, dicen, oye, el Secretario dijo que cobraban tanto, entonces eso se lo dejamos a los compañeros músicos”.