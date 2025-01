$!Músicos mazatlecos esperan recibir apoyos del programa ‘Sinaloa Late Fuerte’

“Nosotros estamos enterados, de hecho, ese apoyo empezó en San Ignacio. De San Ignacio se fue a Concordia y para acá a Mazatlán no ha llegado, nada más están en lista de espera, es lo que dicen. Ojalá llegue pronto y nos apoyen económicamente porque sí hace falta”, comentó Pedro de Jesús Lafarga López, un músico ubicado junto a su grupo en la avenida Ejército Mexicano.

Explicó que la gente tiene miedo de realizar fiestas o convivios por el miedo a los hechos de inseguridad que pueden suceder en cualquier momento; una situación que afecta directamente a los músicos de bandas, quienes esperan pueda haber un repunte de trabajo en el próximo Carnaval de Mazatlán.

“Esta situación nos ha afectado económicamente porque no hay eventos particulares, la gente, valga la redundancia, tienen cierto miedo de salir o hacer fiestas, aunque ellos no deban nada de nada, porque no se sabe en esta situación que en cualquier momento se pueda armar un hecho”.

“Esperamos primeramente Dios que se mejore toda la situación, porque a todos nos afecta en general, a todos nos perjudica lo que se vive. Esperamos que haya más trabajo en las fechas carnavaleras que es cuando viene mucho turismo, pero con esta situación, pues está dudoso de que vengan todos; ojalá que sí asistan”.

Pedro y su grupo también expresaron su agradecimiento con todas las personas que se detienen para brindarles una moneda o cualquier apoyo en especie, pues mencionan que han recibido hasta cacahuate, paletas, sabritas, tortas, yogures y refrescos durante el tiempo que tocan en los cruceros.