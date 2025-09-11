$!Mylai Quintero exige acciones firmes contra la violencia en Sinaloa

MAZATLÁN._ En busca de visibilizar el dolor de miles de familias sinaloenses que enfrentan día a día los estragos de la violencia, la regidora Mylai Quintero Beltrán alzó la voz en la sesión de Cabildo de este jueves en Mazatlán.

La edil tomó la palabra e inició su intervención recordando que, desde el 9 de septiembre de 2024, la inseguridad se ha convertido en una rutina en Sinaloa, dejando a homicidios, desapariciones, balaceras y negocios cerrados como los principales temas a abordar.

“El día de hoy hago uso de la voz por las familias mazatlecas y sinaloenses, aquellas que han tenido que sepultar a un ser querido, a las madres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos, porque Sinaloa está herido, Sinaloa sangra y nuestras familias viven con miedo”, comentó.

Quintero Beltrán cuestionó la falta de resultados de las autoridades, preguntando cuántos hechos más deben de ocurrir en la entidad para que se actúe con humanidad y firmeza para atender este problema.

“¿Qué más tiene que suceder para que el gobierno actúe con humanidad y resultados? ¿Cuántos estudiantes como Sergio tienen que morir para que se asuma la responsabilidad? ¿Cuántos niños como Gael y Alexander más nos deben de arrebatar? ¿Cuántos turistas que vinieron a disfrutar de Mazatlán deben desaparecer para que haya una respuesta contundente?”, dijo.

La regidora señaló que actualmente se contabilizan más de 2 mil homicidios dolosos y casi 2 mil personas desaparecidas en Sinaloa, además de más de 50 menores asesinados y más de 50 policías caídos.

Asimismo, expresó que como consecuencia indirecta de la violencia, miles de negocios han cerrado, se han perdido empleos, dejando a muchas familias sin ingresos, así como un incremento en el número de niños huérfanos que ahora enfrentan ansiedad, depresión y desesperanza.