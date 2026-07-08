$!Nace en Sinaloa el Consorcio Internacional en Defensa de los Derechos Humanos

Con el objetivo de fortalecer la defensa de los derechos humanos, la atención a víctimas y la construcción de una cultura de paz, fue presentada en Mazatlán la Delegación Sinaloa del Consorcio Internacional en Defensa de los Derechos Humanos A.C., organismo que tendrá como delegada estatal a Rosa María Parra González. La toma de protesta forma parte de una gira de trabajo encabezada por representantes nacionales del organismo, informó Parra González, señalando que la nueva delegación buscará trabajar de manera coordinada con la sociedad civil, colectivos, instituciones y ciudadanos para impulsar acciones enfocadas en la justicia, la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. Durante el evento, la representante del consorcio a nivel estatal expresó que la organización nace con la intención de convertirse en un puente entre la ciudadanía y las instituciones, promoviendo la participación social y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

“Este proyecto viene impulsado con mucha fuerza, con juventud, experiencia y capacidad. Lo que buscamos es construir puentes entre la sociedad y las instituciones para atender las necesidades de la población”, expresó. “Nuestro compromiso es trabajar por la justicia, la dignidad humana y el respeto a los derechos de todas las personas”, agregó. Al asumir formalmente la representación estatal del consorcio, Parra González aseguró que uno de los principales ejes de trabajo será la atención a víctimas y grupos vulnerables. Además, indicó que, pese a tener apenas tres meses al frente de la oficina en Sinaloa, ya se han logrado resolver cerca de 28 casos relacionados con asesoría jurídica, apoyo psicológico y atención a víctimas. Asimismo, señaló que actualmente cuentan con apoyos y donativos destinados a personas desplazadas por la violencia, particularmente en comunidades serranas del estado.

“Tengo escasos tres meses en el cargo y en ese tiempo puedo hablar de cerca de 28 casos resueltos en el estado de Sinaloa. Hemos trabajado en temas legales, psicológicos y de atención a víctimas”, declaró. “Nosotros hemos apoyado de diferentes maneras a los desplazados y seguimos llevando ayuda a quienes más lo necesitan. Yo me voy a las zonas serranas, donde no todos se atreven a llegar, porque ahí también hay personas que requieren atención y apoyo”, añadió. Durante su mensaje, Parra González hizo un llamado a la ciudadanía, particularmente a las mujeres, a defender sus derechos y denunciar cualquier situación de injusticia, destacando que los derechos humanos son inherentes a todas las personas y que es responsabilidad de cada ciudadano exigir su respeto. La delegada estatal señaló que el trabajo del consorcio no se limitará a la atención de víctimas de violencia o desaparición, sino que abarcará diversas problemáticas relacionadas con los derechos humanos. Entre ellas mencionó casos de discriminación, violencia de género, inclusión social, atención a personas con discapacidad, acompañamiento jurídico, salud mental y promoción de la cultura de paz. Para ello, explicó, se ha conformado un equipo multidisciplinario integrado por abogados, psicólogos, profesionales de la salud, especialistas en protección civil y jóvenes líderes comunitarios.

De tal forma, Parra González mencionó que uno de los aspectos más importantes de la creación de este consorcio es la incorporación de jóvenes profesionistas dentro de la estructura del consorcio. En este sentido, expresó que la intención es que sean ellos quienes impulsen proyectos de prevención social en escuelas y comunidades, utilizando el deporte, la educación y la participación ciudadana como herramientas para alejar a niños y adolescentes de la violencia. “Aposté por integrar a los jóvenes porque tienen mucho que aportar a la sociedad, porque en Sinaloa no solamente existe la narcocultura, pues hay talento, preparación y ganas de salir adelante. Queremos que sean los propios jóvenes quienes inviten a otros jóvenes a practicar deporte, estudiar y construir un mejor futuro”, externó. Entre los proyectos anunciados se encuentran actividades deportivas, programas de orientación educativa y acciones comunitarias orientadas a ofrecer alternativas de desarrollo para las nuevas generaciones.