“Y yo creo que se llevó un concepto muy claro, también tenemos que ayudar, tenemos que apoyar, ellos no pasaron charola, pero al mismo tiempo sí dijeron cuáles eran sus necesidades, yo les acabo de obsequiar una tonelada de café soluble, 500 mil tazas para la tropa, porque muchas veces nos olvidamos de que la tropa es la que está verdaderamente haciendo su labor y los vemos por todas las calles a los pobres”, continuó ante integrantes de la Canacintra e invitados.

Añadió que en una reunión reciente con el titular de la Semar, en el que estuvieron presentes varios empresarios y dirigentes empresariales de Mazatlán y Sinaloa, al unísono dijeron que quieren y anhelan la paz y la tranquilidad para poderse desarrollar y para que sus empresas sigan presentes en esta entidad donde ya se viven más de dos años de lucha entre facciones del cártel de Sinaloa.

“Somos mucho más la gente que queremos un Sinaloa diferente, que queremos vivir en paz, porque si no hay paz y tranquilidad y seguridad no hay nada, nada se desarrolla sin seguridad, sin paz y esto se lo dije yo ahora al Secretario de Marina que acaba de venir el secretario federal (Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles)”.

“Estamos hablando del cartel más poderoso del mundo que se está peleando, se traduce en una guerra civil de un cártel, que es el cártel considerado el más sonado y el más peligroso del mundo, obviamente en Sinaloa, pero yo creo que el tema en Sinaloa somos mucho más los buenos, somos mucho más la gente propositiva”, recalcó Lizárraga Mercado.

Al participar este miércoles en el conversatorio de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán con el tema “Café El Marino. Un legado que trasciende”, el también ex secretario de Economía en Sinaloa agregó que en todo el país están pasando cosas y en la entidad se está hablando de una lucha al interior de un cártel del narcotráfico que tiene 90 años en ese negocio ilícito.

Tras manifestar que nada se desarrolla si no hay seguridad y paz, el presidente del Consejo de Administración de Grupo El Marino, Javier Lizárraga Mercado, enfatizó que si hay pruebas también se debe actuar contra los narcopolíticos para que no se tenga la sensación de que hay impunidad.

También expresó que en el operativo en el que fue abatido Nemecio Oceguera Cervantes “El Mencho”, como en el que se implementó para detener a Faisto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, está clarísimo y potentísimo que estuvieron de por medio la Agencia Antidrogas Estadounidense y el Buró Federal de Investigación, DEA y FBI (por sus siglas en inglés), la diferencia es que al parecer ahora sí le pidieron permiso a la Presidenta de la República, no como presuntamente en Chihuahua.

“Lo que quiero decirles es que se ocupa voluntad para agarrar a esa gente, porque cada vez que ocupamos la voluntad la hay y hay que agarrarla y por último también y aunque suene duro, hay que ir por los narcopolíticos porque son parte también esencial, son parte de estar inmiscuidos, de estar financiados por los malos y eso es lo que no se vale”, recalcó el también presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa tanto a nivel estatal como en la zona sur del estado, entre otros cargos empresariales.

“Yo también cerraría con esto, porque si no estamos con la impresión de que hay mucha impunidad “.

Ya en entrevista, precisó que es importante que, si hay pruebas contra políticos de que están coludidos con la delincuencia, se actúe contra ellos.

“Lo que pasa es que es importante que si son parte realmente y se tienen pruebas, así como se pide y las haya, pues que vayan contra ellos”, reiteró Lizárraga Mercado.

En otro orden de ideas, dijo que si un producto pega en el marcado hay que mantenerlo y la mejor forma de ello es no fijarse mucho en el costo del producto, sino en lo que verdaderamente representa.

También manifestó que con la crisis de seguridad que se vive desde hace más de dos años en Sinaloa, en lo que es Culiacán sí ha afectado un poco a Café El Marino, pero en Mazatlán se espera que no le afecte, todavía no afecta, pero por lo que está pasando puede afectar.

También expresó que ante esta crisis se requiere del apoyo de los gobiernos federal y estatal sobre todo para los microempresarios afectados por esta problemática de inseguridad con tazas preferenciales como ocurrió en la pandemia del Covit con créditos que podrían ser del 5 por ciento, pero si son del 3 por ciento de intereses anuales sería mejor para que los negocios o empresas afectadas puedan salir adelante y le informaron que ya hay una bolsa de gobierno para ello.

“Que importante va ser esa bolsa para microcréditos, para poder que los empresarios pequeños, los chiquitos sobre todo que piensan cerrar o están por cerrar o están teniendo problemas en sus ventas, etcétera, puedan acudir a este apoyo, espero que sea un apoyo importante para poder salir de la crisis y no cerrar, lo peor es cerrar”, suibrayó.

También dio a conocer que el martes recorrió el Mercado Municipal “José María Pino Suárez” para sentir cómo estaba y afortunadamente sintió la presencia del turismo y del mercado ocupado.

“Me relajó, me tranquilizó mucho ver el mercado principal, el Mercado ‘Pino Suárez’ con gente y eso me motivó mucho”, continuó.

También recordó que integrantes del Gabinete de Seguridad federal prometieron que personal de las dependencias de ese nuivel de gobierno no se irán de Sinaloa hasta no pacificarla.

“Afortunadamente tenemos esa comunicación con ellos y ellos son los que nos prometieron que aquí van a estar presentes hasta que esto tenga una tranquilidad, lo cual estamos muy contentos por el apoyo de ellos, de las Fuerzas Armadas, de la Armada, de la Guardia Nacional, etcétera”, añadió el presidente del Consejo de Administración de Grupo El Marino.