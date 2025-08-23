$!Nadia ofrece su carro a cambio de recuperar a su hermana María Cecilia, desaparecida en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con gran dolor y nostalgia, Nadia Margarita Berrelleza Flores realizó una publicación para ofrecer su carro como regalo a quien le entregue a su hermana María Cecilia, desaparecida desde el 21 de julio en Mazatlán.

Desde que desapareció junto a otra joven de nombre María Cristina, la familia y amigos de María Cecilia han realizado marchas, caravanas y manifestaciones en busca del regreso de la joven, pero no han tenido buenas respuestas.

En su lucha incansable en busca de su hermana, Nadia Margarita, en un mensaje a través de las redes sociales, expresó su angustia y la de su familia por no saber de ella.

Afirma que el vehículo que ofrece no lo puede vender porque en él se mueve para pegar lonas con la foto de María Cecilia, pero promete que si le devuelven a su hermana entregará su auto “sin hacer preguntas ni escándalo”.