$!Nadia ofrece su carro a cambio de recuperar a su hermana María Cecilia, desaparecida en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con gran dolor y nostalgia, Nadia Margarita Berrelleza Flores realizó una publicación para ofrecer su carro como regalo a quien le entregue a su hermana María Cecilia, desaparecida desde el 21 de julio en Mazatlán.
Desde que desapareció junto a otra joven de nombre María Cristina, la familia y amigos de María Cecilia han realizado marchas, caravanas y manifestaciones en busca del regreso de la joven, pero no han tenido buenas respuestas.
En su lucha incansable en busca de su hermana, Nadia Margarita, en un mensaje a través de las redes sociales, expresó su angustia y la de su familia por no saber de ella.
Afirma que el vehículo que ofrece no lo puede vender porque en él se mueve para pegar lonas con la foto de María Cecilia, pero promete que si le devuelven a su hermana entregará su auto “sin hacer preguntas ni escándalo”.
“Nosotros somos así, trabajamos día a día somos una familia que recursos no tenemos pero siempre ayudamos a quien podemos. Hoy por hoy les digo que no hay día que no busquemos a mi hermanita, por eso me atrevo a esto: QUIEN ME ENTREGUE A MI HERMANA LES REGALÓ MI CARRO, SÉ QUE LO HAN VISTO, NO LO PUEDO VENDER PORQUE ES EL ÚNICO RECURSO QUE TENGO PARA MOVERME DONDE ANDO PARA PEGAR LONAS, PARA SEGUIR TRABAJANDO, PERO LES PROMETO QUE SI MI HERMANA LLEGA Y TÚ FUISTE QUIEN ME LA ENTREGÓ, NO HARÉ PREGUNTAS NO HARÉ ESCÁNDALO, TE ENTREGÓ MI CARRO FACTURA Y TODO!!! Sé que es poco para una vida pero ES LO ÚNICO QUE PUEDO OFRECERLES !!! COMPARTAN!!!”, indicó en su mensaje.
El pasado 21 de julio, María Cecilia Berrelleza Flores, María Cristina Pérez Salas y las hermanas Guadalupe de Jesús y Alexia González Padilla, salieron a comer, perdiendo contacto con las cuatro, lo que encendió las alarmas entre familiares.
Nadia Margarita, hermana mayor de María Cecilia, compartió que hubo un momento de esperanza al enterarse que las hermanas González Padilla fueron encontradas, pero este volvió a desaparecer al no tener información del paradero de María Cecilia y María Cristina.