$!Nadie quitará pensión universal a adultos mayores, porque ya está en la Constitución: Sheinbaum

“Y vamos por más derechos sociales, el primero es el Programa de Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, el próximo año iniciamos con las de 63 y 64 y después vamos con 60, 61 y 62 años”, recalcó sobre las mujeres que son las que cuidan principalmente de los hijos en general y garantizan que la casa estén bien, pero no se les reconocía esa labor.

Agregó que se mantiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de apoyo a las personas con discapacidad, ya es constitucional el apoyo al campo en toda la República y en particular en Sinaloa, ya nadie nunca va poderle quitar a los pequeños productores el apoyo que reciben para el campo, todos los programas se mantiene, eso es parte de las reformas constitucionales, pero se va por más apoyos para la gente y más derechos sociales.

“Ya nadie nunca le va poder quitar esos programas al pueblo de México, se mantiene la pensión universal a los adultos mayores que ya no es un programa de Bienestar sino un derecho del pueblo de México, se mantiene el apoyo a los jóvenes de preparatoria pública, que ya por siempre se sabe que tienen que recibir una beca universal”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

A la beca de preparatoria se le denomina Rita Cetina, que es el de una maestra de Yucatán que fue maestra de Elvia Carrillo Puerto, una mujer que luchó por los derechos de las mujeres.

“Rita Cetina trabajó toda su vida para que las niñas, las jóvenes tuvieran educación porque durante años las mujeres ni siquiera se nos daba el derecho a estudiar, entonces se llama Beca Rita Cetina para hacer reconocimiento a esta maestra que luchó por las niñas, por los jóvenes y lo van a recibir todas y todos los adolescentes de secundaria y después nos vamos a primaria y después a preescolar”.

La Presidenta de la República informó que el tercer derecho que se brindará en su Gobierno es el de salud Casa por Casa, que consiste en que médicos y médicas, enfermeros y enfermeras que se están contratando a partir de febrero del 2025 visiten en su horas a todas y todos los adultos mayores por siempre y para siempre, van a recibir una visita una vez al mes o cada dos meses de una enfermera o un médico para tomarles sus signos vitales, saber su estado de salud, llevarlos al Centro de Salud si es necesario y si no, si es necesario recetar algún medicamento,.

“Y a partir del próximo año, más o menos a mediados, vamos a iniciar la construcción de farmacias del Bienestar junto a los bancos del Bienestar para que puedan las y los adultos mayores y las personas con discapacidad recoger sus medicamentos de manera gratuita en las farmacias del Bienestar”, precisó.

En el evento y ante centenares de personas la Secretaria del Bienestar, Ariatna Reyes, dio a conocer, entre otros puntos, que la Presidenta de la República instruyó la creación de tres nuevos programas que son Pensión Mujeres Bienestar que ya se registraron por primera vez a las mujeres de 53 y 64 años de edad y en enero ya van a recibir su tarjeta y por tanto sus 3 mil pesos bimestrales.

También se implementa por la Secretaría de Educación Pública la Beca Rita Cetina, que pretende alcanzar la universalidad para que llegue a todas las niñas y los niños de educación básica y en el 2025 se empezará con los de secundaria de escuelas públicas.

“Y también porque sabemos que la salud es un derecho y ya no se le va ver como una mercancía, la Presidenta instruyó que implementaremos el Programa Salud Casa por Casa, que llevará atención médica y gratuita a todos los domicilios de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, estamos yéndolos a visitar con los servidores y servidoras de la nación a sus domicilios para conocer su estado de salud, para que posteriormente y para siempre a partir de febrero les vayan a visitar más de 22 mil médicos, médicas, enfermeras, enfermeros para estar en constante revisión de su salud”, reiteró Ariatna Reyes.

Por su parte el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en su mensaje de bienvenida recalcó que a la Presidenta de la República le ha tocado promover en su Gobierno varias reformas constitucionales y la más importante quizás es la de sentido social, hacer que los programas sociales se conviertan en derechos, que nadie se los pueda quitar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los jóvenes que reciben una beca y a los Jóvenes construyendo el futuro, entre otros.

“Todos estos programas ya se han convertido en programas institucionales gracias al empuje de la Presidenta en su primera ocasión de compartir el esfuerzo con las y los diputados, los senadores y las senadoras, pero no sólo eso, hay una cosa que identifica mucho a la Presidenta, una reforma constitucional, a ver si me acuerdo, que es la igualdad sustantiva, qué quiere decir, la igualdad sustantiva, que seamos en todo iguales, hombres y mujeres”, continuó Rocha Moya en su intervención, en la que no tocó el tema de seguridad, aunque momentos antes sí participó el la reunión del gabinete de Seguridad federal que se realizó en la Tercera Región Militar.

“Es decir, no a la igualdad aritmética, no es lo mismo que en una fábrica trabajen dos hombres y dos mujeres ocupando puestos similares y dicen ahí hay equidad de género, no, lo importante es que ganen lo mismo los hombres y las mujeres sí desarrollan el mismo empleo”.