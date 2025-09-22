Necesitamos que Sheinbaum venga a pedir disculpas y no a hacer turismo: Maribel Chollet

Con la confirmación de la próxima visita a Mazatlán de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Regidora Maribel Chollet señaló que Sinaloa está necesitado por que le traigan buenos resultados y soluciones para combatir la violencia, y no solo de una visita para turistear en el puerto.

Mencionó que Sheinbaum también debería pedir disculpas a todos los sinaloenses por negar que la violencia e inseguridad sean factores principales para el declive económico que hoy viven la mayoría de los municipios; pues hasta ahora no han mostrado la empatía que necesitan sus ciudadanos.

“Yo quisiera que no viniera a hacer turismo la Presidenta y que viniera a traerle buenos resultados a las y los sinaloenses. Lo merecemos. Necesitamos buenas noticias, necesitamos que nuestros gobernantes sean solidarios y empáticos con la tragedia que está viviendo Sinaloa”, señaló Chollet Morán.

“Necesitamos que venga a pedir disculpas por haber dicho que la violencia no era el factor importante para tanto tropiezo que ha tenido Sinaloa en materia económica, y que era la sequía; pues afortunadamente esta temporada tenemos presas prácticamente llenas con gran avance de tener una buena temporada agrícola”.

Recalcó que debido a la guerra entre grupos criminales, ya nadie quiere invertir en un polo de desarrollo que está enfrentando su más grave crisis. Es por eso que pide aprovechen la visita de la Presidenta para dar un golpe en la mesa ante el Gobernador y traer el orden que necesitan todos los sinaloenses.

“Yo creo que lo más importante es que se aproveche la visita de la Presidenta para que el tema de seguridad sea verdaderamente el tema que desprenda otra serie de situaciones favorables. Hoy el impacto negativo en el desarrollo económico tiene un Mazatlán paralizado, un Mazatlán estático que no está teniendo en estos momentos inversión, pues lo que era el ‘Boom’ inmobiliario está en este momento paralizado, consecuencia de la inseguridad y la incertidumbre”.

“También, (aprovechar) para que lo que está sucediendo en Culiacán sea visto con ojos verdaderamente de objetividad y razonamiento; que no venga a darle solamente un espaldarazo al Gobernador de Sinaloa, sino que venga a pegarle al escritorio, a sacudir el panal y a poner las cosas en orden”.