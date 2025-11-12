Negocios del Centro de Mazatlán se alistan con promociones por el Buen Fin

Comerciantes del Centro de Mazatlán anuncian descuentos y horarios ampliados para los días del Buen Fin.

A partir de este jueves 13 al lunes 17 de noviembre, según datos de la Canaco Sevytur, calcula se muevan mil 200 millones de pesos entre los siete municipios del sur de Sinaloa.

La campaña nacional en su edición 15 del Buen Fin busca que los comerciantes registrados aprovechen la fecha que cae en quincena y algunos trabajadores podrían recibir un adelanto del aguinaldo.

Este jueves 13 de noviembre, dijo la encargada de una tienda de ropa, Mariela Lugo, que ellos ofrecerán descuentos del 10 al 50 por ciento, como se anuncian algunos cartelones en cada negocio del Centro.

Además que hay personas que adelantan sus compras navideñas como en juguetería, ropas o aparatos del hogar.

También en este periodo se realizan pagos pendientes como Predial o los refrendos vehiculares, donde también le entran a los descuentos de Buen fin.

Las ofertas que se ofrecen van desde el 10, 30 y 50 por ciento en productos y servicios diversos.

En esta edición los bancos participarán nuevamente con promociones, bonificaciones directas a tarjetas de crédito y opciones de meses sin intereses o arranque de pagos diferidos hasta el 2026, lo que permitirá mayor flexibilidad para quienes buscan aprovechar los precios bajos sin comprometerse al cierre de año.

Tras un recorrido realizado por el Centro de la ciudad, se encontraron zapaterías de cadena, tiendas departamentales, negocios con artículos de belleza, papelerías, de muebles, quienes ya están listos para amanecer este jueves con variada promoción de descuentos.

Además de anunciar que los días viernes, sábado y domingo ampliarán los horarios nocturnos de las 19:00 a las 22:00 horas.