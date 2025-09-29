Negocios en Mazatlán bajan cortinas y otros más se están yendo a Durango a consecuencia de la violencia: Canaco

Negocios bajan cortinas y otros más se están yendo a Durango por la violencia, lamentó la dirigente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán, Francisca de Jesús Cázarez Olivares.

La representante empresarial citó que ni los vacacionistas de verano ni septiembre ayudaron a mejorar la economía local.

“La verdad, sí ha habido negocios que han bajado las cortinas, algunos seguimos aguantando esperando los mejores tiempos. y siempre decimos en vacaciones de verano, bueno a lo mejor en el puente de septiembre y ahora ya vamos por el buen fin y lo que son las ventas decembrinas”.

Sin mencionar cifras, insistió que hay negocios de todo tipo de giro comercial que sí están cerrando las cortinas a nivel local y algunos están yendo a lugares como Durango, por el tema de la violencia, como lo señaló el Secretario de Desarrollo Económico de Durango.

“No me quiero dar a la tarea de contarlos porque es más triste decir han bajado la cortina y son tantos, pero ustedes pueden ver por la Ejército Mexicano y se van a dar cuenta”.

Y con esta dinámica, la dirigente admitió que a tres meses de cerrar el año, sigue baja la actividad económica cuando tienen que pagar impuestos, rentas y nóminas.

“Vamos pues un poco bajos relativamente con años anteriores, pero, pues la actividad ha estado repuntando muy poco pero ahí vamos. Yo creo va a estar complicado llegar a los niveles del 2024, de enero a septiembre, pero debemos seguir trabajando para mantener la economía de aquí del municipio”.

Cázarez Olivares señala que este septiembre fue atípico porque las vacaciones se extendieron, cuando este periodo significaba un buen puntero para los comercios porque las compras de útiles escolares se registraban en agosto y ahora fueron en septiembre, entonces no fue como antes.

De hecho, la Cámara organiza una reconocida expo del comercio, que este año cumple 40 años y ha tenido que reducir costos porque va lenta la venta de los stand, a diferencia de años atrás.