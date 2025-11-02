$!Nelia y Claudia cumplen la tradición que les inculcó su madre a casi una década de su partida

MAZATLÁN._ Bajo una tradición inculcada por su madre desde pequeñas, las hermanas Nelia y Claudia Moreno mantienen la costumbre de visitar el panteón durante el Día de Muertos; y en este caso lo hacen para honrar la memoria de su mamá, quien partió de este mundo hace ya nueve años. Junto a sus familias, Nelia y Claudia limpian y traen ramos de flores para la tumba de su madre, María Emilia Pérez en el panteón Renacimiento I, donde cuentan como nació está bonita costumbre y los bueno recuerdos que les dejó su mamá en vida. “Cada año venimos a limpiar la tumba, bueno, varias veces al año venimos a visitar a nuestra madre; le traemos sus flores, pero hoy como es un día especial se juntan mi papá, mis hermanos, los hijos, los hermanos y los nietos para pasar una agradable momento en familia”, dijo Nelia. “Tenemos muchísimos recuerdos, sobre todo que ella nos heredó, pues esta costumbre de venir a visitar a nuestros abuelitos, a toda la familia que falleció y ahora nosotros seguimos aquí con ella. Ahora nuestros hijos vienen y ellos están viendo lo que estamos haciendo nosotros con nuestros padres y estamos seguros que en algún momento ellos lo van a hacer con nosotros”, mencionó Claudia.





ESTEFANÍA MANTIENE VIVO EL RECUERDO DE SU ABUELO PEDRO Por su parte, Estefanía Flores acude al panteón Jardín junto a su familia para recordar a su abuelo, Pedro Beltrán, un hombre familiar que hace ocho años pasó a mejor vida. Sin embargo, sus seres queridos no dejan morir su recuerdo con una reunión que se prolonga por horas Estefanía cuenta que su abuelo amaba la comida en familia y más si se trataba de ceviche con los amigos, el tener a toda su descendencia junta para crear momentos felices que hoy quedan en el recuerdo, pero que jamás se olvidarán. “Vengo a visitar a mi abuelo desde hace ya ocho años, falleció en el 2017 y venimos siempre aquí con mucho gusto a estar con él. Ahorita vinieron sus hijos, vino su esposa, sus nietos, una nieta que tampoco conoció, pero que aquí viene a visitarlo siempre”, relató Estefanía. “Creo que siempre es muy importante venir, mantener las tradiciones, mantener presente el nombre de los familiares que ya no tenemos con nosotros. Recuerdo que a él le gustaba mucho ir a los ceviches, le gustaba mucho tener a la familia reunida rodos los domingos; siempre era muy familiar y así lo recordamos”.



