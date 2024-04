El empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly debió ofrecer una disculpa pública y de frente, opinó el Alcalde Edgar González Zatarain, luego de ser cuestionado sobre su parecer ante el vídeo en el que el empresario aparece con Eduin Caz, líder de Grupo Firme “dando permiso” a las bandas para tocar en las playas de Mazatlán.

”No estábamos esperando el mensaje de Neto Coppel para que pudieran trabajar, es absurdo, yo en lo particular creo que lo que debió haber hecho, era dar una disculpa pública de frente”, expresó el Alcalde.

”Decir ‘me equivoqué con el mensaje, me equivoqué con las palabras que utilicé, me equivoqué’ y la verdad no era necesario tanto show y sobre todo utilizar ese tipo de vídeos”, mencionó.