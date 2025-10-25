$!Ni avances ni resultados en el caso de Carlos Emilio, denuncia su madre

MAZATLÁN._ Sin avances significativos o resultados concretos se encuentran las investigaciones correspondientes al caso de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela, después de 21 días de haber sido privado de la libertad en Mazatlán. Así lo dio a conocer su madre, Brenda Valenzuela Gil, quien aseguró que, hasta el momento, las autoridades correspondientes no han mostrado ningún progreso en la investigación por la localización de Carlos Emilio.

Expresó que desde el pasado 5 de octubre, cuando su hijo desapareció en un establecimiento del puerto, día a día se ha presentado en la Fiscalía General del Estado en busca de respuestas, pero hasta ahora no hay resultados ni nuevas líneas de investigación claras. “Mi hijo desapareció hace 21 días y prácticamente seguimos sin tener avances ni resultados, solo nos dicen que siguen trabajando en las investigaciones, que tienen diligencias programadas, pero seguimos sin tener un avance”, expresó. Para Brenda y su familia, este proceso ha sido devastador, marcado por la impotencia y el miedo, pues señala que además de sufrir por la desaparición de su hijo, han tenido que enfrentar extorsiones y amenazas. “Es parte de lo diario que se vive. Aparte de estar lidiando con el dolor, lamentablemente tenemos que lidiar con esas extorsiones, amenazas, intimidaciones. Nos están normalizando tener que vivir con miedo”, declaró. “Sí es demasiado dolor, angustia y miedo, pero es mucho más grande el amor que yo tengo por mi hijo”.