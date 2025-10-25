$!Ni avances ni resultados en el caso de Carlos Emilio, denuncia su madre

MAZATLÁN._ Sin avances significativos o resultados concretos se encuentran las investigaciones correspondientes al caso de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela, después de 21 días de haber sido privado de la libertad en Mazatlán.
Así lo dio a conocer su madre, Brenda Valenzuela Gil, quien aseguró que, hasta el momento, las autoridades correspondientes no han mostrado ningún progreso en la investigación por la localización de Carlos Emilio.
Expresó que desde el pasado 5 de octubre, cuando su hijo desapareció en un establecimiento del puerto, día a día se ha presentado en la Fiscalía General del Estado en busca de respuestas, pero hasta ahora no hay resultados ni nuevas líneas de investigación claras.
“Mi hijo desapareció hace 21 días y prácticamente seguimos sin tener avances ni resultados, solo nos dicen que siguen trabajando en las investigaciones, que tienen diligencias programadas, pero seguimos sin tener un avance”, expresó.
Para Brenda y su familia, este proceso ha sido devastador, marcado por la impotencia y el miedo, pues señala que además de sufrir por la desaparición de su hijo, han tenido que enfrentar extorsiones y amenazas.
“Es parte de lo diario que se vive. Aparte de estar lidiando con el dolor, lamentablemente tenemos que lidiar con esas extorsiones, amenazas, intimidaciones. Nos están normalizando tener que vivir con miedo”, declaró.
“Sí es demasiado dolor, angustia y miedo, pero es mucho más grande el amor que yo tengo por mi hijo”.
Sin embargo, a pesar de haber informado esta situación ante las autoridades, la madre señaló que no cuenta con vigilancia ni protección especial y que por el momento no han solicitado apoyo de seguridad, ya que su energía está enfocada en encontrar a Carlos Emilio.
Brenda también mencionó que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento por parte del Gobierno del Estado ni otras dependencias, siendo la Fiscalía del Estado en Mazatlán la única dependencia con la que ha tenido comunicación directa.
“Nos estamos acercando a la instancia que le corresponde, que en este caso es la Fiscalía de Mazatlán. Cuando buscamos apoyo en otras instancias, nos dicen que no es su competencia, así que toda nuestra comunicación es directamente con ellos”, explicó.
Asimismo, mencionó que no ha tenido ningún tipo de contacto con el ex Secretario de Economía en Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, quien es copropietario del restaurante bar donde fue visto por última vez Carlos Emilio.
“Lo único que sé es que lanzó un comunicado donde hacía saber que había entregado lo que la autoridad le solicitó, y eso es todo lo que yo tengo conocimiento. No me ha buscado, ni hemos tenido ninguna conversación”, externó.
En este sentido, Brenda insistió en que será la Fiscalía quien determine las responsabilidades que correspondan y pidió que las investigaciones se realicen con transparencia y sin omisiones.
Por otro lado, mencionó que la última ubicación del teléfono de su hijo fue en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán y que esta información fue compartida con las autoridades correspondientes desde el primer momento, pero cuestionó que no se haya obtenido resultados a partir de estos datos a pesar de la urgencia de los primeros días.
“Lo que en el primer o segundo día era de suma importancia para poder rastrear dónde estaba mi hijo, hoy ya son demasiados días. No quiero decir que no sea relevante, pero sí creo que ha pasado demasiado tiempo sin evidencias ni líneas de investigación firmes”, externó.
Ante las irregularidades e inconsistencia que dice haber observado en la investigación, Brenda incluso consideró que la intervención de instancias internacionales podría ayudar a garantizar la transparencia y resultados.
Finalmente, a pesar del desgaste emocional, la madre afirmó que no bajará los brazos y continuará exigiendo verdad y justicia hasta que las autoridades le regresen a Carlos Emilio sano y salvo.