$!‘Ni fantasmié aquí, ni fantasmié allá’, dice Olegaria Carrazco, candidata a reelegirse como diputada federal por Morena

En visita a Noroeste, Carrazco Macías reconoce que una de las críticas es que “no hizo nada” como Legisladora, y que por ello algunos la han llamado “Diputada fantasma”.

Pero tiene números y logros con los que se defiende: 89.7 por ciento de productividad en la Cámara de Diputados con una única inasistencia por la graduación de su hija menor, compartirle presupuesto federal al Instituto Nacional de Cancerología, la creación de la universidad pública en Cosalá y aterrizar recursos para obras públicas, entre otros.

Además, afirma que regresó frecuentemente a su Distrito Electoral para atender necesidades, a veces personales, y gestionar apoyos en otras dependencias; logros que no siempre se ven.

“Ni fantasmié allá ni fantasmié aquí”, dice, refiriéndose a la Cámara de Diputados y al Distrito Electoral 06.

“No soy de estar apareciendo en los medios todos los días, pero soy más de trabajo, estar en mi trabajo”.

En sus propuestas para esta campaña lleva reforzar la salud pública desde la aprobación del presupuesto y las iniciativas y reformas de ley, combatir la violencia de género, e incrementar el presupuesto federal para Sinaloa, como prioridades.

Acerca de la alianza entre Morena y el PAS, Carrazco Macías se porta reservada, pero al final dice: “Morena como partido gana solo”.

Reconoce que algunos compañeros de partido han decepcionado porque no hacen lo que prometieron en campaña, pero Morena como partido político no, pues afirma que no todos han hecho las cosas mal.

Ella está segura que ganará la elección, pues en la campaña de 2018, si en 20 casas que tocaba la puerta en siete le decían que sí la apoyaban, en 2021 le dicen que sí en las 20 casas porque “Morena ha hecho buen trabajo”, y ella también.