$!Ni la lluvia detiene a los cruceristas de disfrutar de Mazatlán

A pesar de las lluvias que comenzaron a registrarse en Mazatlán debido a los efectos de la tormenta tropical Vance, cientos de turistas de cruceros no dejaron pasar la oportunidad de conocer y disfrutar de los principales atractivos del puerto, durante el tercer día consecutivo de doble arribo de embarcaciones turísticas.
Durante este miércoles 28 de octubre, las calles del Centro Histórico, el Centro y la zona de Olas Altas recibieron a visitantes que, pese a las condiciones del clima, aprovecharon su estancia en la ciudad para recorrer algunos de los sitios más representativos del destino.
Entre los puntos visitados destacaron el Paseo Olas Altas y el Paseo del Centenario, donde los cruceristas caminaron por la franja costera para disfrutar de las vistas panorámicas del océano Pacífico, así como de los paisajes que ofrece esta parte tradicional de Mazatlán.
Otros turistas continuaron sus recorridos por el Paseo Claussen, mientras que algunos aprovecharon para visitar la explanada de la Sánchez Taboada, uno de los espacios más conocidos del puerto por su ubicación frente al mar y sus vistas hacia la costa.
Aunque las precipitaciones modificaron las condiciones habituales para disfrutar de los recorridos al aire libre, la actividad turística se mantuvo en distintos puntos de la ciudad, donde los visitantes buscaron aprovechar las horas disponibles antes de regresar a sus embarcaciones.
Asimismo, numerosos cruceristas optaron por contratar recorridos a bordo de los vehículos de los distintos touroperadores que ofrecen sus servicios en Mazatlán, lo que les permitió conocer diferentes atractivos de la ciudad mientras se resguardaban de la lluvia.
Las unidades turísticas continuaron movilizando visitantes por las principales vialidades y zonas de interés, como una alternativa para quienes prefirieron evitar caminar bajo las precipitaciones, sin renunciar a conocer el destino durante su breve estancia.
Recibe Mazatlán el Noregian Encore y Carnival Panorama
Durante esta jornada, el puerto recibió a las embarcaciones Norwegian Encore y al Carnival Panorama, las cuales arribaron con un total de 8 mil 204 pasajeros y 3 mil 42 tripulantes, consolidando una tercera jornada consecutiva con dos cruceros atracados en Mazatlán.
El Norwegian Encore llegó procedente de Los Cabos, Baja California Sur, con 3 mil 956 pasajeros y mil 611 tripulantes, mientras que el Carnival Panorama atracó a las proveniente de Puerto Vallarta, Jalisco, con 4 mil 248 pasajeros y mil 431 tripulantes.
Con estas llegadas concluyó el calendario de arribos correspondiente a octubre, mes en el que Mazatlán recibió 16 embarcaciones turísticas, con aproximadamente 53 mil cruceristas y una derrama económica estimada en 85 millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, durante los primeros 10 meses de 2026, Mazatlán acumula 113 cruceros, 411 mil 900 visitantes y una derrama económica calculada en 659 millones de pesos.
De esta manera, Mazatlán cerró octubre con una jornada de actividad turística en sus principales atractivos, donde, pese a las precipitaciones asociadas a Vance, los visitantes aprovecharon su estancia para conocer el puerto, ya fuera mediante recorridos a pie por sus zonas tradicionales o a bordo de vehículos turísticos que les permitieron resguardarse de la lluvia.