$!Ni la lluvia detiene a los cruceristas de disfrutar de Mazatlán

A pesar de las lluvias que comenzaron a registrarse en Mazatlán debido a los efectos de la tormenta tropical Vance, cientos de turistas de cruceros no dejaron pasar la oportunidad de conocer y disfrutar de los principales atractivos del puerto, durante el tercer día consecutivo de doble arribo de embarcaciones turísticas.

Durante este miércoles 28 de octubre, las calles del Centro Histórico, el Centro y la zona de Olas Altas recibieron a visitantes que, pese a las condiciones del clima, aprovecharon su estancia en la ciudad para recorrer algunos de los sitios más representativos del destino.

Entre los puntos visitados destacaron el Paseo Olas Altas y el Paseo del Centenario, donde los cruceristas caminaron por la franja costera para disfrutar de las vistas panorámicas del océano Pacífico, así como de los paisajes que ofrece esta parte tradicional de Mazatlán.

Otros turistas continuaron sus recorridos por el Paseo Claussen, mientras que algunos aprovecharon para visitar la explanada de la Sánchez Taboada, uno de los espacios más conocidos del puerto por su ubicación frente al mar y sus vistas hacia la costa.

Aunque las precipitaciones modificaron las condiciones habituales para disfrutar de los recorridos al aire libre, la actividad turística se mantuvo en distintos puntos de la ciudad, donde los visitantes buscaron aprovechar las horas disponibles antes de regresar a sus embarcaciones.

Asimismo, numerosos cruceristas optaron por contratar recorridos a bordo de los vehículos de los distintos touroperadores que ofrecen sus servicios en Mazatlán, lo que les permitió conocer diferentes atractivos de la ciudad mientras se resguardaban de la lluvia.