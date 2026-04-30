‘Ni persecuciones políticas, pero tampoco nadie impune’: Movimiento Ciudadano en Mazatlán

Ante las acusaciones de presunto narcotráfico y delitos con armas de fuego que hace el Gobierno de Estados Unidos en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y funcionarios y ex funcionarios en la entidad, la presidenta de Movimiento Ciudadano en Mazatlán dijo que no debe haber persecuciones políticas, pero tampoco nadie debe quedar impune.

“Nosotros nuestra postura junto con el dirigente estatal es que este tema se tiene que tratar con serenidad, con seriedad, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucha contundencia, nosotros estamos convencidos que nada está por encima de la ley, pero eso sí mientras no tengamos las pruebas suficientes nosotros tenemos que ser muy precavidos en hacer o emitir algunas acusaciones”, subrayó la también Regidora Milay Quintero Beltrán.

“Lo que sí es que nosotros emitimos y decimos: no persecuciones políticas, pero tampoco nadie impune, obviamente nosotros queremos que se esclarezca, pero todo dentro de un marco de la ley porque nosotros los sinaloenses merecemos esa paz, esa tranquilidad, esa justicia que tanto estamos implorando durante los hechos violentos que se están viviendo aquí en Sinaloa y que no debemos dejar pasar que un gobierno no sea transparente, que no sea claro”.

Recalcó que los sinaloenses se merecen instituciones claras, transparentes, pero también gobiernos que generen confianza.

Manifestó que este tipo de acusaciones pueden impactar de manera muy negativa la imagen de Sinaloa y Mazatlán, tuvo una llamada con la Cónsul de Canadá en Mazatlán, Wendy Hourdouin, quien le dijo que están asustados por esa información, apenas el pasado miércoles estuvo el Embajador de Canadá en este puerto, tuvieron un desayuno con la Alcaldesa y estaban generando acuerdos, estrategias para generar el mayor flujo de canadienses hacia este puerto, que es una comunidad muy arraigada en esta ciudad.

Por ello el que después de dicha reunión viniera esta acusación los dejó asustados y están por generar una alerta, pero Wendy Hourdouin como buena mazatleca de corazón está pidiendo que se tenga una prudencia en cuanto se esclarezca dicha situación.

“Porque al igual que como la Presidenta Claudia Sheimbaum y otros personajes políticos (dicen) si hay pruebas contundentes que se apegue a la ley y que se llegue hasta las últimas consecuencias, y pues el Embajador de Estados Unidos de igual forma acaba de emitir sus declaraciones diciendo que aquí no se están generando las condiciones”, añadió.

Recalcó que como mazatleca, como Regidora y como presidenta del Partido Movimiento Ciudadano en Mazatlán lo que quiere es que se esclarezcan dichos señalamientos pues los sinaloenses merecen un Sinaloa y un Mazatlán más tranquilo y más seguro.

Recalcó que primero está la presunción de inocencia y siempre se debe uno apegar a lo que marca la ley y mientras no se pruebe lo contrario todavía está la presunción de inocencia.

“Sin embargo, los señalamientos ahí están, los dichos de muchos años ahí están, lo hemos vivido, no hemos sido ajenos y tampoco ciegos ni omisos a que las situaciones se viven, ha habido un “Culiacanazo” (en dos ocasiones que ocurrieron reacciones de la delincuencia tras la detención de Ovidio Guzmán, ahora preso en Estados Unidos), ha habido visitas constantes a la zona de Badiraguato, un municipio muy pequeño por muchas ocasiones de un Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), lo que nunca se había dado en muchos años, yo creo que nunca”, reiteró Quintero Beltrán.

”Entonces las evidencias, las situaciones señalan a esa parte, pero nosotros tenemos que ser muy respetuosos, muy responsables en cuanto a nuestras declaraciones, pero cuando los hechos o las pruebas lo dictámenes o lo generen que por ahí es nosotros no vamos a quedar callados”.