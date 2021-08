‘Ni yo sé, ahorita no hay nada’, dice Cuén sobre su futuro político

A Héctor Melesio Cuén Ojeda se le hizo la pregunta obligada: ¿Qué sería de él con el cambio de poderes en Sinaloa?

El líder del Partido Sinaloense desconoció lo que sucederá, si formará parte o no de la nueva administración del Gobernador electo Rubén Rocha Moya, o si será Secretario de Salud, como se oyen rumores, o no entrará.

“Ni yo sé, fíjate. No ha sido fácil (por el Covid), ni siquiera para mí es fácil, igual tengo responsabilidad en mis empresas, igual tengo responsabilidad familiar, igualmente tengo responsabilidad con el PAS”, dijo.

“Yo tomo las cosas como llegan y hago la valoración, ahorita no hay nada, no tengo por qué preocuparme, y como no hay nada, de nada me preocupo, si llegara algo entonces me tengo que preocupar para ver si acepto o no acepto, hacer una valoración, pero no hay nada”.

Cuén Ojeda fue uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya durante la campaña a la Gubernatura de Sinaloa, se les observó siempre juntos en los eventos públicos, incluso compartiendo discursos.

Después de la elección, su nombre ha sonado para formar parte del próximo gabinete estatal, nunca confirmado, sin embargo.

El ex Alcalde de Culiacán afirmó que incluso “no habrá berrinches” si los militantes del PAS no quedan en las diferentes administraciones municipales que ganaron las campañas donde se apoyó.

Cuén Ojeda aseguró que, por el momento, seguirá trabajando dentro del partido que continúa con consultas médicas gratuitas y ya suma 47 mil desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta ahora.