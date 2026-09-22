Niega Ayuntamiento de Mazatlán falta de pago y suspensión de cirugías en el ‘Hospitalito’

El Ayuntamiento de Mazatlán negó mantener adeudos con médicos especialistas del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, mientras que la dirección del nosocomio aseguró que las cirugías suspendidas o reprogramadas han obedecido a razones médicas y no a retrasos en los pagos.

Las aclaraciones por parte del Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo y el director del’ Hospitalito’, Carlos Mestiamec Muñiz, se producen después de que Laura Tirado Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán (Stasam), señalara presuntas deficiencias en el área de salud municipal.

La dirigente sindical aseguró que la falta de pago a algunos especialistas estaría complicando la atención de los derechohabientes, debido a que se habrían reprogramado consultas, cirugías y otros procedimientos mientras los médicos esperan que el Municipio cubra sus servicios.

Ante estos señalamientos, el Tesorero municipal, Julio César Ramos Robledo, sostuvo que el Gobierno municipal se encuentra al corriente con sus compromisos económicos y no tiene adeudos con médicos ni especialistas.

“El Ayuntamiento no tiene adeudos absolutamente con nadie. El Ayuntamiento va al corriente en sus pagos. Pudiera haber situaciones administrativas que no han llegado a la Tesorería y no se han pagado, pero con los doctores estamos al 100 por ciento”, declaró.

Ramos Robledo informó que recientemente se autorizó un techo presupuestal de 21 millones de pesos para la compra de medicamentos, cantidad con la cual se busca garantizar el abasto durante el cierre del año.

En este sentido, reconoció que existe un pago pendiente relacionado con el medicamento, pero explicó que las circunstancias por las que no se cubrió ya fueron revisadas y se trabaja con la empresa proveedora para regularizar la situación.

“Estamos buscando regularizarnos con la empresa para, de una u otra manera, estar al corriente en todos los campos”, declaró.

El funcionario indicó que actualmente no advierten dificultades financieras para mantener los servicios ordinarios del Hospital Municipal, sin embargo, precisó que el Ayuntamiento no está en condiciones de enviar pacientes a operaciones subrogadas en hospitales privados de mayor nivel de atención.

Asimismo, añadió que, si durante diciembre se requiere algún ajuste presupuestal, la Tesorería tendría que presentar la solicitud correspondiente ante el Cabildo.

Por su parte, Carlos Mestiamec Muñiz negó que las intervenciones quirúrgicas hayan sido suspendidas por falta de pago a los especialistas, explicando que algunas operaciones programadas han tenido que aplazarse por motivos médicos o ante la llegada de pacientes que requieren atención urgente.

“Si está programada una cirugía y llega una urgencia, se tiene que suspender la cirugía para atenderla. No ha sido por falta de pago de los especialistas”, manifestó.

Por tal motivo, detalló que algunos especialistas forman parte de la nómina municipal, mientras que a otros se les cubren sus servicios mediante pagos mensuales, asegurando que 2026 ha sido el año con más intervenciones realizadas por el Hospital Municipal, con un promedio de 80 cirugías al mes.

“Hemos venido abatiendo el rezago desde que empezamos en abril a operar en nuestro hospital. Cada vez son menos”, dijo.

Mestiamec Muñiz sostuvo que las dudas planteadas por el sindicato fueron atendidas mediante un oficio y reiteró que los trabajadores reciben atención médica, destacando que el Hospital Municipal brinda más de 400 consultas y desde hace varios meses opera al límite de su capacidad, con una demanda superior al 100 por ciento.

De esta forma, las autoridades municipales sostuvieron que los servicios médicos se siguen prestando con normalidad y que no existen adeudos con los especialistas.

Sin embargo, los señalamientos del sindicato mantienen abierta la discusión sobre las condiciones de atención, la reprogramación de procedimientos y la capacidad financiera del Ayuntamiento para responder a la demanda de los derechohabientes.