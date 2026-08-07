$!Niega Unión de Locatarios bloquear cambio de giro en el Mercado Pino Suárez, de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Mesa Directiva de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal José María Pino Suárez rechazó que exista un bloqueo personal contra la solicitud de cambio de giro promovida para uno de los locales y aseguró que el trámite ha sido considerado improcedente desde administraciones municipales anteriores.
Así lo dio a conocer Roberto Vega Niebla, presidente de la organización, quien respondió a los señalamientos realizados por Fernando Izquierdo y su hija Daniela, quienes esperan que el Cabildo de Mazatlán resuelva favorablemente su petición y han señalado la presunta oposición de algunos comerciantes.
Vega Niebla sostuvo que la actual mesa directiva no es la responsable de impedir el cambio de giro, pues, según la documentación que presentó, desde 2020 se había advertido que la modificación solicitada no cumplía con el Reglamento de Mercados.
“Esto no es un tema que la mesa directiva actual esté bloqueando. Tiene tres administraciones donde se les ha negado el cambio de giro porque no cumple con el reglamento de mercados actual ni con el anterior”, comentó.
De acuerdo con el dirigente de los locatarios, en noviembre de 2020 se notificó al anterior concesionario que una solicitud para cambiar el giro a miscelánea resultaba improcedente, y, posteriormente, en febrero de 2022, la Dirección de Servicios Públicos y la Jefatura de Mercados habrían emitido una nueva negativa.
Asimismo, indicó que el local tiene autorizado el giro de frutería y legumbres, pero permanece cerrado desde el año 2020. Afirmó que sus actuales concesionarios conocían desde antes de recibirlo que la modificación pretendida no sería autorizada.
“Desde antes de que se les asignará el local, ellos sabían que ese cambio de giro no procedía, por lo que quiero dejar muy claro que esto no es algo personal. La Unión de Locatarios tiene la facultad de representar los intereses de sus agremiados y, en este caso, la mayoría de los compañeros no quiere ese cambio de giro”, declaró.
Vega Niebla señaló que una parte de los comerciantes, principalmente quienes venden ropa y artesanías, rechazan la petición porque consideran que permitir otro establecimiento del mismo tipo provocaría una competencia desleal en un giro que, aseguró, ya se encuentra saturado.
Además, añadió que otros locatarios buscan conservar los establecimientos dedicados a productos de la canasta básica, al considerar que su desaparición gradual podría modificar la vocación tradicional del centro de abastos.
“Hay mucha inconformidad entre los locatarios de tiendas de ropa y artesanías porque se generaría una competencia desleal y el mercado ya está saturado de ese giro. Los compañeros dedicados a la canasta básica tampoco quieren que sigan desapareciendo esos giros, porque si el mercado los pierde, también pierde la esencia para la cual fue creado”, expresó.
El representante negó también que la regidora Milay Quintero o la Comisión de Rastros y Mercados sean responsables de frenar el procedimiento, por lo que aseguró que esa comisión ha emitido en dos ocasiones dictámenes de improcedencia y que existen opiniones en el mismo sentido por parte de la Sindicatura de Procuración y la Dirección de Asuntos Jurídicos.
“Que no culpen a la Unión de Locatarios, al dirigente ni a la regidora My Lai Quintero de estar bloqueándolos, cuando este es un tema que viene desde administraciones anteriores”, dijo.
“Desde que solicitaron esa concesión se les avisó y notificó que no podían realizar el cambio de giro”.
Sobre la afirmación de que los solicitantes contarían con el respaldo de la mayoría de los comerciantes, Vega Niebla dijo disponer de un documento promovido por los propios locatarios en el que manifiestan su oposición al cambio, con firma de la gran mayoría.
Además, el dirigente rechazó los cuestionamientos sobre la legalidad de la mesa directiva que encabeza, explicando que los estatutos permiten formar parte de la Unión de Locatarios tanto a los concesionarios directos como a sus hijos cuando aparecen como beneficiarios en el contrato original.
En este sentido, aseguró que la dirigencia fue elegida mediante una asamblea interna para un periodo de tres años, el cual concluirá en enero de 2027.
“Los estatutos establecen que pueden ser miembros de la Unión de Locatarios los concesionarios directos o sus hijos, siempre que aparezcan como beneficiarios en el contrato de concesión original”, manifestó.
“La mesa directiva fue elegida mediante una asamblea realizada en el mercado para un periodo de tres años, el cual vence en enero del próximo año”.
Mientras el asunto permanece pendiente de resolución en el Ayuntamiento, la Unión de Locatarios mantiene su postura en contra de autorizar el cambio de giro, al señalar que la petición contraviene las disposiciones municipales y afecta los intereses comerciales del mercado.