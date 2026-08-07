$!Niega Unión de Locatarios bloquear cambio de giro en el Mercado Pino Suárez, de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Mesa Directiva de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal José María Pino Suárez rechazó que exista un bloqueo personal contra la solicitud de cambio de giro promovida para uno de los locales y aseguró que el trámite ha sido considerado improcedente desde administraciones municipales anteriores. Así lo dio a conocer Roberto Vega Niebla, presidente de la organización, quien respondió a los señalamientos realizados por Fernando Izquierdo y su hija Daniela, quienes esperan que el Cabildo de Mazatlán resuelva favorablemente su petición y han señalado la presunta oposición de algunos comerciantes.

Vega Niebla sostuvo que la actual mesa directiva no es la responsable de impedir el cambio de giro, pues, según la documentación que presentó, desde 2020 se había advertido que la modificación solicitada no cumplía con el Reglamento de Mercados. “Esto no es un tema que la mesa directiva actual esté bloqueando. Tiene tres administraciones donde se les ha negado el cambio de giro porque no cumple con el reglamento de mercados actual ni con el anterior”, comentó.

De acuerdo con el dirigente de los locatarios, en noviembre de 2020 se notificó al anterior concesionario que una solicitud para cambiar el giro a miscelánea resultaba improcedente, y, posteriormente, en febrero de 2022, la Dirección de Servicios Públicos y la Jefatura de Mercados habrían emitido una nueva negativa. Asimismo, indicó que el local tiene autorizado el giro de frutería y legumbres, pero permanece cerrado desde el año 2020. Afirmó que sus actuales concesionarios conocían desde antes de recibirlo que la modificación pretendida no sería autorizada. “Desde antes de que se les asignará el local, ellos sabían que ese cambio de giro no procedía, por lo que quiero dejar muy claro que esto no es algo personal. La Unión de Locatarios tiene la facultad de representar los intereses de sus agremiados y, en este caso, la mayoría de los compañeros no quiere ese cambio de giro”, declaró.

Vega Niebla señaló que una parte de los comerciantes, principalmente quienes venden ropa y artesanías, rechazan la petición porque consideran que permitir otro establecimiento del mismo tipo provocaría una competencia desleal en un giro que, aseguró, ya se encuentra saturado. Además, añadió que otros locatarios buscan conservar los establecimientos dedicados a productos de la canasta básica, al considerar que su desaparición gradual podría modificar la vocación tradicional del centro de abastos. “Hay mucha inconformidad entre los locatarios de tiendas de ropa y artesanías porque se generaría una competencia desleal y el mercado ya está saturado de ese giro. Los compañeros dedicados a la canasta básica tampoco quieren que sigan desapareciendo esos giros, porque si el mercado los pierde, también pierde la esencia para la cual fue creado”, expresó.