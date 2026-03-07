$!Niñas y jóvenes del CRIT Sinaloa visitan instalaciones de la Marina en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, contó este sábado con la visita de niñas, niños, jovenes y colaboradoras del Centro de Rehabilitación e inclución Infantil Teletón de Sinaloa.
A través de un comunicado se informó que durante la visita se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones en el puerto, donde 40 niñas y niños, 40 jóvenes voluntarios y 10 colaboradoras del citado centro, presenciaron una demostración de búsqueda y localización con binomios caninos.
Posteriormente, pudieron probarse equipo del Batallón de Infantería de Marina número 441 y de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán, así como hacer uso de los equipos de comunicación.
Por último, abordaron lanchas acuáticas y presenciaron un simulacro de hombre al agua, subieron a un buque y conocieron el interior de un helicóptero.
Este tipo de actividades, señala el comunicado, forman parte del programa de proximidad social de la Secretaría de Marina, con la finalidad de fortalecer valores de identidad, respeto y trabajo en equipo.