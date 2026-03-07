$!Niñas y jóvenes del CRIT Sinaloa visitan instalaciones de la Marina en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, contó este sábado con la visita de niñas, niños, jovenes y colaboradoras del Centro de Rehabilitación e inclución Infantil Teletón de Sinaloa.

A través de un comunicado se informó que durante la visita se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones en el puerto, donde 40 niñas y niños, 40 jóvenes voluntarios y 10 colaboradoras del citado centro, presenciaron una demostración de búsqueda y localización con binomios caninos.

Posteriormente, pudieron probarse equipo del Batallón de Infantería de Marina número 441 y de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán, así como hacer uso de los equipos de comunicación.