El Malecón era el único espacio para patinar y no es un espacio seguro para hacerlo, a diferencia de este espacio que es óptimo.

“Les diría a los niños que vinieran a vivir una experiencia nueva, a disfrutar del patinaje, porque es algo muy bello realmente, a convivir con nuevos amigos, a aprender trucos y a disfrutarlos, que están invitados, no tienen que pagar, es gratuito y solo vienen a divertirse”, comentó Kamila.



Una gran actividad

“Me causa mucha felicidad porque gracias a los profes y a mis padres que me apoyaron para llegar a ser una atleta en el patinaje...sentía nervios al principio (de la competencia), pero cuando estábamos en la competencia me relaje porque ví a las niñas cómo se veían felices, que no estaban nerviosas”, mencionó Dafne Esmeralda.

La pequeña describe el patinaje como una gran actividad, que se puede realizar en familia, donde puedes ser tú mismo y con constancia y dedicación llegar a ser alguien dentro de este deporte en incluso llegar a formar parte de la selección de Mazatlán.

La mayoría de los adultos que pertenecen al grupo de patinadores en edad adulta son papás de los pequeños de Tritones y la Academia Municipal y realizan esta actividad de manera recreativa.

Uno de los principales impulsores de este deporte en Mazatlán es María Magdalena González Ramírez, representante del Comité Municipal de Patinaje de Mazatlán y ARGO Rollerskate, quienes se han dedicado a motivar a estos pequeños.