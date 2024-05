Hasta el momento ninguna candidata o candidato a la Alcaldía de Mazatlán ha solicitado seguridad ni se han presentado denuncias por destrucción o robo de propaganda electoral, manifestó la presidenta del Consejo Municipal Electoral, Aida Palafox Villalobos.

”Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud, ningún oficio que solicite seguridad para algún candidato o candidata ni hemos recibido por parte del Instituto (Electoral del Estado de Sinaloa) que allá directamente en oficina central se haya solicitado para el caso particular de Mazatlán, de las candidaturas a Ayuntamiento hasta ahorita a nosotros no ni una denuncia en ese sentido que me pregunta”, añadió Palafox Villalobos.

Reiteró que no hay denuncias de retiro o robo de propaganda electoral hasta el momento.

El jueves el candidato a la Alcaldía de Mazatlán por la coalición Fuerza y Corazón por México, Guillermo Romero Rodríguez, denunció públicamente en conferencia de prensa que el 90 por ciento de su propaganda electoral se la había estado retirando.

La abanderada al mismo cargo por el Partido del Trabajo, María José Lerma Sarabia, también denunció lo mismo.

”Denuncias de ese tipo por destrucción o robo de propaganda nosotros hasta ahorita no hemos recibido, ...hasta ahorita nosotros no, formalmente no, no sé si en los próximos días nos presenten alguna de ese tipo, pero de ese tipo hasta ahorita no”, continuó tras manifestar que hasta el momento no está enterada tampoco de estos señalamientos que se han hecho de manera pública, por lo que tiene que presentarse la denuncia respectiva.

Debate por la Alcaldía de Mazatlán

Recordó que el debate a las candidaturas al Ayuntamiento de Mazatlán se realizará el 24 del presente mes a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones y se está trabajando en conjunto con el IEES, principalmente con la Comisión de Educación Cívica del Consejo General dicho Instituto, quienes es la que se encarga de la organización de los debates a nivel estado.

”Para el caso de los municipios grandes como Mazatlán, Ahome, Guasave y Culiacán hay esta coordinación, estamos precisamente en eso, próximos a enviarle, nosotros tenemos que enviarle la invitación a las y los candidatos y bueno esperar la respuesta de éstos si van a participar en él para entonces seguir a la siguiente fase que sería empezar a trabajar con sus representaciones en el Consejo en relación a lo que es el formato, la propuesta de moderación, entre otras cosas”, continuó Palafox Villalobos.

”La asistencia es en realidad voluntario, es potestativo, es decir, está a lo que cada uno de ellos y ellas decidan, pero el lineamiento de la organización de los debates del Instituto también contempla que por ejemplo otras instancias como puede ser universidades, medios de comunicación, asociaciones o cualquier persona moral o física también puede organizar libremente debates, invitamos pues a esos entes a que si están interesados, aquí lo único sería que quien se interese en realizar un debate entre las candidaturas tiene que hacerlo del conocimiento del Instituto a través de la Secretaría Ejecutiva”, continuó.

”Y lo principal es que obviamente convoque, invite a todos los candidatos y candidatas y que su formato sea totalmente equitativo, que es la idea principal también de los debates, que los candidatos y las candidatas puedan expresar en ellos sus propuestas e ideas y pues obviamente la ciudadanía pueda enterarles, conocerles, escucharles y contrastar”.

En la entrevista con personal de medios de comunicación dijo que los debates que está organizando el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es tanto para las candidaturas a los ayuntamientos como para las diputaciones locales.

”Estamos en próximos días a enviar la invitación para esperar la respuesta de éstos y seguir a la siguiente etapa de la organización, el lineamiento dice que nosotros mínimamente 8 días antes de la fecha que se va realizar el debate (se envíe la invitación) y ellos responder mínimamente 5 días antes de la fecha en que se va desarrollar en debate”, precisó.

También dio a conocer que el lineamiento dice que el debate es por bloques, el primero es sobre la plataforma electoral de los participantes, el segundo es de un tema libre y en esta ocasión hay un tercer bloque de preguntas hechas por los ciudadanos y lo que es el cierre.

”El debate se contempla en la Ley que son 120 minutos máximo”, continuó tras manifestar que para las candidaturas al Ayuntamiento de Mazatlán solamente se llevará a cabo un debate organizado por el IEES.