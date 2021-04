Ninguna industria mazatleca cerró durante la pandemia: Canacintra

Cero empresas cerraron durante los momentos más fuertes de la pandemia sanitaria por Covid-19 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, aunque algunas estuvieron a punto de hacerlo, manifestó Helena Larsen Ayala, presidenta de la Delegación Mazatlán de ese organismo empresarial.

Dijo que si bien los empresarios se sintieron en cierta forma abandonados por el Gobierno federal, que no concedió estímulos fiscales o apoyos financieros, entendieron que se estaba en una situación única en la vida, que el gobierno no tenía considerada.

“El Gobierno necesitó recursos de todos lados para comprar vacunas, overoles, cubrebocas, todo lo que el sector médico estaba necesitando y el Gobierno priorizó las cosas urgentes y a lo mejor no desvió todos los recursos para que la Iniciativa Privada no sufriera tanto, pues a final de cuentas el dinero que el Gobierno recibe proviene de la Iniciativa Privada.

“Siento que sí debió hacer una labor adicional, pero por otro lado trato de comprender por qué actuó así”, declaró Larsen Ayala.

Finalmente, recalcó, en la Delegación Mazatlán de Canacintra hay cero empresas cerradas, saben de dos o tres que tienen problemas serios y están buscando la forma de apoyarlos, buscando que puedan meter sus productos por otros mercados, entrenarlos y darles consejos, apoyo, buscar interacción con ellos para que no cierren.

En ese tema, Iván Pico, director de Canacintra, abundó que en la delegación establecieron una especie de 911, de tal manera que cuando una de las empresas estaba en problemas, se hizo una estrategia para sacarlas adelante, gracias a lo cual se puede decir que ninguna empresa cerró sus puertas.

Por su parte, Javier Valdés Magallón, presidente del Comité de Jóvenes Emprendedores de Canacintra, comentó que ante la pandemia, lo importante es no afligirse, no aflojarle a las medidas de sanidad, y sí reactivar la economía para no quedar estancados ante el ritmo que lleva la Ciudad en su ritmo de crecimiento.

“A pesar de las adversidades que hay en el País, que ya sabemos que no son nuevas, enfocar nuestras energías, posicionarnos, posicionar nuestras empresas y dejar campo fértil para los que vienen atrás, no agachar cabeza porque si algo nos enseña ser mexicanos y sinaloenses es sacar la casta”, declaró Valdés Magallón.