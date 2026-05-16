$!Niños de La Laguna cumplen en Mazatlán su sueño de conocer el mar

MAZATLÁN._ “Hoy cumplo mi sueño de conocer el mar”, es el lema que acompaña a un grupo de 20 niñas y niños provenientes de la región Lagunera, quienes, con entusiasmo e ilusión emprendieron el viaje de sus vidas para hacer realidad un sueño que parecía lejano.

A pesar de las dificultades derivadas de sus condiciones de salud, Alison, Amaya, Alexander, Ángel, Brandon, Brisia, Josué, Devany, Edwin, Gema, Ignacio, Iker, Irving, Leilani, Luisa, Milagros, Niall, Renata, Ximena y Yadiel, demostraron que la esperanza y la alegría pueden más que cualquier obstáculo.

Desde muy temprano, cada uno de ellos se preparó para iniciar esta aventura. El motivo era especial: conocer el mar, visitar el Gran Acuario Mazatlán y vivir momentos que quedarán para siempre en sus recuerdos.

Este esfuerzo es posible gracias a la suma de voluntades entre Gran Acuario Mazatlán, un grupo de empresas lideradas por Canacintra, diversos sectores productivos, hotel Garner y la Asociación Cadena de Amigos, quienes en conjunto hicieron posible traer a estos pequeños desde Torreón y Durango hasta el puerto de Mazatlán.