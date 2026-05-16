Mazatlán

Niños de La Laguna cumplen en Mazatlán su sueño de conocer el mar

Un grupo de 20 menores provenientes de Torreón y Durango visitó el puerto y el Gran Acuario Mazatlán gracias a una iniciativa impulsada por empresarios y asociaciones civiles
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/05/2026 15:02
16/05/2026 15:02

MAZATLÁN._ “Hoy cumplo mi sueño de conocer el mar”, es el lema que acompaña a un grupo de 20 niñas y niños provenientes de la región Lagunera, quienes, con entusiasmo e ilusión emprendieron el viaje de sus vidas para hacer realidad un sueño que parecía lejano.

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A pesar de las dificultades derivadas de sus condiciones de salud, Alison, Amaya, Alexander, Ángel, Brandon, Brisia, Josué, Devany, Edwin, Gema, Ignacio, Iker, Irving, Leilani, Luisa, Milagros, Niall, Renata, Ximena y Yadiel, demostraron que la esperanza y la alegría pueden más que cualquier obstáculo.

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Desde muy temprano, cada uno de ellos se preparó para iniciar esta aventura. El motivo era especial: conocer el mar, visitar el Gran Acuario Mazatlán y vivir momentos que quedarán para siempre en sus recuerdos.

Este esfuerzo es posible gracias a la suma de voluntades entre Gran Acuario Mazatlán, un grupo de empresas lideradas por Canacintra, diversos sectores productivos, hotel Garner y la Asociación Cadena de Amigos, quienes en conjunto hicieron posible traer a estos pequeños desde Torreón y Durango hasta el puerto de Mazatlán.

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Este viaje representa ya la tercera edición de una iniciativa que hasta hoy ha permitido que 68 niñas y niños cumplan su sueño de ver el mar por primera vez.

Más allá de un paseo, esta experiencia representa esperanza, alegría y la oportunidad de regalar momentos de felicidad a quienes enfrentan diariamente grandes retos.

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#Gran Acuario Mazatlán
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