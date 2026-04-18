$!Niños mazatlecos campeones de robótica buscan apoyo para viajar a nacional

Tras obtener el primer lugar en el programa nacional First Lego League Unearthed 2026, alumnos de la Escuela Primaria Ford 31 “Lázaro Cárdenas” lograron su pase al evento nacional de robótica con Lego; sin embargo, requieren del apoyo económico de la sociedad para poder asistir. El equipo, integrado por Jesús Daniel Rodríguez Esquerra, Rogelio Alberto Jiménez Shaion, Lia Valentina Rodríguez Alcaraz, Emma Janlyn Osuna Valle, Jacqueline Álvarez Morales y Gadela Montserrat Contreras Rendón, desarrolló el proyecto “Arqueologic: código del pasado”, con el que obtuvieron el primer lugar por su maqueta en la etapa virtual realizada el pasado 15 de abril.







Durante una conferencia de prensa, la subdirectora del plantel, Denisse Morales Barraza, y la profesora Grecia Estrada Tostado, encargada del aula de medios, destacaron el orgullo que representa este logro para la comunidad escolar al tratarse de niños de entre 8 y 10 años que compitieron contra más de 40 escuelas de la región Mazatlán-Durango. “Gracias al esfuerzo, al trabajo de días, horas y ensayo-error, lograron este resultado. Ahora tienen la oportunidad de representar a Mazatlán y a Sinaloa en un evento nacional, pero necesitamos el apoyo para hacerlo posible”, expresó Morales Barraza. El evento nacional se llevará a cabo el próximo 25 de abril en la Ciudad de México, en la zona de Xochimilco, donde participarán los mejores equipos del país en esta categoría.







Para cubrir gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los seis alumnos y tres adultos acompañantes, se requiere reunir alrededor de 65 mil pesos. Ante esta situación, las autoridades escolares hicieron un llamado a la ciudadanía, empresas y organismos para sumarse y apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de este sueño. “Queremos invitar a la comunidad a que se sumen; son experiencias únicas que ellos jamás van a olvidar”, añadió Morales Barraza.

Por su parte, la profesora Grecia Estrada Tostado, encargada del aula de medios, resaltó el talento y la dedicación de los menores, quienes desarrollaron habilidades en programación, investigación y trabajo en equipo. “Es increíble cómo desarrollaron su proyecto, ellos investigaron, diseñaron, programaron y corrigieron. Tienen mucha habilidad y disciplina, y este tipo de experiencias marcan su vida”, señaló. Explicó que el proyecto se basó en la temática de arqueología, donde los alumnos crearon robots con Lego que simulan procesos reales de esta disciplina, combinando tecnología, historia y creatividad.







La competencia forma parte de un programa impulsado por Fundación Ford, que dota de materiales a escuelas participantes, permitiendo a los estudiantes incursionar en la robótica desde nivel primaria. Los niños, visiblemente emocionados, expresaron su entusiasmo por representar a su escuela y viajar por primera vez a la Ciudad de México, aunque reconocieron que necesitan el respaldo de la comunidad para lograrlo.