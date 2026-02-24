No abre FGR ningún módulo de atención a familias con personas desaparecidas, en Mazatlán

La Fiscalía General de la República en Mazatlán no ha abierto ningún módulo de atención a familias con personas desaparecidas y tampoco ha emitido alguna información oficial de que vaya a realizar esa acción, dijo personal de esta dependencia en este puerto.

“No hay ningún módulo abierto y no hay una información oficial de que así se vaya a hacer”, expresó personal de dicha institución en Mazatlán la mañana de este lunes.

Agregó que de ahí en fuera si alguien dijo que se abriría tal módulo no es cierto, pues para ello se requiere una información oficial de esa dependencia por sus medios oficiales.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento en este diario el pasado 20 del mes en curso, la representante del colectivo de personas buscadoras Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, Irma Arellanes Hernández, manifestó que con el objetivo de brindar información directa a familiares de personas desaparecidas, autoridades federales instalarían el lunes 23 del mes en curso un módulo de atención en las oficinas de la FGR en la Avenida del Mar, en Mazatlán, donde se darían a conocer detalles sobre los hallazgos de los trabajos recientes en fosas clandestinas en El Verde, Concordia.

De esa manera permitiría a las familias resolver dudas y conocer datos claves relacionados con los cuerpos y restos localizados en esa zona a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.

Sin embargo, el personal de la FGR en este puerto reiteró que no se ha instalado ningún módulo al respecto ni se tiene información oficial de esa dependencia para ello, por lo que si alguien comentó algo al respecto fue eso nada más, algo que no es verídico.

Hasta el momento la FGR nada más ha emitido dos comunicados de prensa, uno el pasado 6 de febrero y el segundo días después donde informó del hallazgo de 10 cuerpos en una fosa clandestina en El Verde, 5 de los cuales corresponden a parte de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, privados de la libertad el 23 de enero en el Residencial Clementina, en la ciudad de Concordia, los cuales fueron identificados y entregados a sus familiares.

De los otros cinco cuerpos no se ha informado si ya fueron identificados y entregados a sus familiares.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los otros cinco trabajadores mineros privados de la libertad el 23 de enero, que de acuerdo con algunos vecinos, además fueron privadas de la libertad otras cuatro personas previamente en el municipio de Concordia.

Días después fueron localizados otros 4 cuerpos en igual número de fosas clandestinas en otro terreno en las inmediaciones de El Verde, de los que se hizo cargo la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pero hasta el momento no se ha dado a conocer si ya fueron identificados y entregados a sus familiares.