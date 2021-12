$!No conducir cansados, manejar con precaución y revisar sus vehículos antes de salir a carretera, pide Ángeles Verdes

Ricardo Picos Quintero, coordinador de Ángeles Verdes en la zona, dijo que la afluencia de vehículos se incrementó en un 45 por ciento más de lo normal, lo que ha hecho que el conductor se desespere y se meta entre los carros a alta velocidad, situación que genera accidentes.

“Tenemos mucho tránsito en ambos sentidos, una de las recomendaciones principales es no conducir cansados y recordar también que el exceso de velocidad nos puede traer un accidente, no desesperarse porque hemos visto que hay personas que no quieren bajar la velocidad y se van atravesádosele a los carros y creo que el manejar rápido puede generar que no lleguemos a ningún lado”, detalló.

“Otra de las cosas muy importantes es no conducir con un teléfono en la mano porque hay personas que hemos observado que traen los teléfonos contestando, a pesar de que vengan con sus familias, entonces esas personas que vienen en el vehículo pueden apoyarlo en ese sentido, hay que tener las precauciones de tener las dos manos en el volante y siempre la vista al frente para llegar con bien y disfrutar este periodo de Navidad”, agregó.