No deben multar a quien se estacione en línea amarilla en el carril preferencial: Alcalde

Los agentes de Tránsito no deben multar a quienes se estacionen en línea amarilla en donde irá el carril preferencial para transporte público, pues el proyecto se está socializando, expresó el Alcalde de Mazatlán Édgar Augusto González Zataráin.

Argumentó que ya es una instrucción dada a los elementos de Tránsito Municipal para que no apliquen multas a los conductores; en los últimas días Noroeste documentó como ya estaban aplicando sanciones a los automovilistas.

“El llamado a Tránsito, que no debe multar, porque la instrucción es que no multen, es que se socialice, el primer llamado es a Tránsito, que según me dice el subdirector de Tránsito, no lo están haciendo, pero no dudo que haya alguno por ahí que se pase de listo, que vaya y esté molestando gente”, mencionó.

“La instrucción, tanto nuestra como del subdirector de Tránsito, porque me consta que él está bajando la instrucción, es que no se esté molestando y multando, como lo dijimos en un principio en las ruedas de prensa, solamente delimitaremos para que se vaya socializando, y ya se está socializando”.

Añadió que todo está en un periodo de prueba, aún no se comprarán los separadores, porque necesitan saber si el carril preferencial al final de cuentas será positivo para la vialidad en Mazatlán.

“Depende de los sectores, depende de la propia sociedad, quizá se haga, no sé, algún sondeo de opinión, no sé, se me ocurre”.

¿Entonces no es seguro que ya se pueda colocar más adelante el carril preferencial?

“Dijimos nosotros que primero socializaríamos, porque es una inversión, y no podemos poner ahí un recurso público que al rato tengas que retirar, porque ya nos va a quedar ahí la observación, entonces primero dijimos que lo íbamos a delimitar para ver cómo funcionaría, si esto camina y funciona, damos ese paso”.

Sobre la postura en contra de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Mazatlán sobre el carril preferencial, González Zataráin dijo respetar dicho posicionamiento, y que a pesar de ello la relación con la cámara es buena.

“No tiene porqué estar mal (la relación) de hecho no es la primera vez que se manifiestan, en reunión con la intercamaral, la Canaco, el representante dijo ‘yo no estoy de acuerdo’, ya lo había dicho, ya sabíamos que él, en lo personal, no estaba de acuerdo, sin embargo dijimos, es una cámara, hay más cámaras”, indicó.