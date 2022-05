No demos lugar a la sospecha, dice Rocha Moya sobre adjudicación directa de luminarias en Mazatlán

El Gobernador Rubén Rocha Moya destacó que las autoridades deben obrar con la debida transparencia, esto tras la solicitud de la prensa de su opinión sobre la compra por adjudicación directa de 2 mil 139 luminarias en Mazatlán.

“Y no demos lugar a la sospecha de la ciudadanía, que es la que importa. Importa que la gente no empiece a decir y por qué tanto”, comentó el mandatario estatal.

El Ayuntamiento de Mazatlán autorizó la compra de dichas luminarias por 400.8 millones de pesos que serán solventados en cuatro pagos.

“Yo parto de la idea de dar el beneficio de la duda al “Químico” Benítez que está haciendo bien las cosas y en todo caso los presidentes municipales que hacen sus acciones de compra son los responsables de sus decisiones”, dijo el Gobernador.

“No me meto porque no conozco, ni quiero meterme porque no me alcanza mi cabeza para tener tantas cosas que no me van a incumbir, es estar cada gobernante tiene la obligación de dar sus cuentas”, agregó.