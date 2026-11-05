No descartan que agresiones a policías en Mazatlán sean represalias por resultados: Secretario de Seguridad

Tras dar a conocer que el policía herido a balazos la noche del miércoles en la Colonia Rafael Buelna se encuentra estable, pero con lesiones graves, el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, manifestó que no se descarta que las agresiones contra elementos de dicha corporación sean represalias a las detenciones y aseguramientos que se están realizando.

“El estado de salud que me reportan a mí del hospital es que está estable, pero sí fueron lesiones de gravedad, lamentablemente es un compañero de aquí de Policía Municipal, ya está bajo la investigación de la autoridad competente”, añadió en entrevista.

Tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz en el Centro de Comunicaciones, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4, agregó que se está tratando de brindarle todo el apoyo en seguridad y en el momento que lo den de alta se le pondrán los mecanismos de defensa como darle su portación de arma y estar al pendiente de él.

“Yo siempre me acerco con los muchachos cuando tienen una agresión y les pregunto si han tenido una amenaza, coinciden en que no tienen ningún tipo de problema, pero lo cierto es que se está dando el hecho”, añadió tras los ataques a balazos contra dos elementos de dicha corporación entre el lunes y el miércoles.

“Vamos a estar más al pendiente, voy a tener una plática con todos los elementos, incluso con los mandos ya recomendándoles que tengan las debidas precauciones al desmontar del servicio, el trabajo del policía de por sí es de riesgo, ahorita estamos haciendo muchas detenciones, aseguramientos en lo que va de estos dos meses que tengo yo trabajando en la Secretaría tenemos varios resultados positivos y no se descarta la posibilidad de que las agresiones a los agentes pudieran ser por el trabajo que estamos realizando”.

Reiteró que cada caso en particular queda a disposición de las investigaciones que realiza la autoridad correspondiente, en este caso la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Precisó que el policía atacado a balazos el miércoles estaba en condición de incapacidad desde hace como un mes por una lesión en un tobillo.

También manifestó que aunque hechos violentos recientes se han registrado cerca de las 6:00 horas, cuando el personal de dicha corporación realiza en cambio de turno y se concentra en las instalaciones de la SSPM, la ciudad no se queda sin vigilancia en esos momentos porque se mantiene el despliegue del personal de las demás instituciones de los otros niveles de gobierno.

Sin embargo, dijo, no se descarta hacer alguna modificación en el horario de cambio de turno.

También dio a conocer que ya están llegando los 4 mil elementos de la Guardia Nacional más para reforzar la seguridad en Mazatlán.