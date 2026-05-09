No eran funcionarios federales ni personal de Bienestar: afirma delegado sobre desaparecidos en El Recodo

Luego de que se reportara la desaparición y posterior localización de tres supuestos “Servidores de la Nación” en la zona rural de Mazatlán, el Delgado de programas para el Bienestar en Sinaloa, Ulises Piña García, descartó que dichas personas se trataran de funcionarios federales.

Detalló que al momento de darse el hallazgo de las personas, se le aviso a la Secretaría de Bienestar de Sinaloa; sin embargo, tras revisar sus plataformas pudieron descartar que se tratara de alguno trabajador de su dependencia; lo cual afirma nunca han tenido algún altercado en temas de seguridad.

“No eran funcionarios federales ni eran de Bienestar. No era personal de nosotros. Nuestro personal gracias a Dios nunca ha tenido ningún inconveniente y cuando hay algún tema rápido se resguardan. Ellos tienen sus trabajos por zonas, ya conocen a toda la población donde trabajan; entonces de momento no hemos tenido problemas en temas de inseguridad”, dijo Piña García.

Manifestó que los “Servidores de la Nación” tienen indicaciones específicas ante este tipo de hechos, además de portar con el chaleco que los identifica como trabajadores de índole federal. En tanto, añadió que no han tenido la necesidad de solicitar apoyo policial para acceder a zonas de difícil acceso durante su labor.

“Inmediatamente que nos lo reporten para nosotros reportar a su vez con las autoridades de seguridad y atiendan ese llamado. Aparte mis compañeras y compañeros siempre van plenamente identificados; llevan un gafete muy visible donde vienen todos sus datos, llevan su chaleco y su gorra. En caso de los servidores de la salud, también van plenamente identificados”.

Cabe recordar que los supuestos “Servidores de la Nación” habían desaparecido el lunes pasado en El Recodo, y posteriormente fueron localizados en la carretera de El Habal; sin embargo, en su momento no se dio una versión oficial por parte de las autoridades estatales.

Lo último del caso fue la declaración de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde se dijo que las tres personas habían sido trasladadas a la Ciudad de México.