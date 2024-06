En Mazatlán no es común que haya manifestaciones donde se causen daños como la que se realizó la tarde del domingo en defensa del Faro, ya que la mayoría han sido pacíficas, declaró el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Este tema no es común en Mazatlán, yo siempre he dicho que las manifestaciones siempre han sido pacíficas, siempre se ha resguardado por la Policía, siempre han sido permitidas y apoyadas incluso algunas, muchas de ellas por parte de la autoridad, el asunto es que ya esto pues obviamente cambió de rumbo”, añadió González Zataráin sobre los daños que causaron algunos de los participantes a la marcha en defensa del Faro en el Observatorio 1873 de Mazatlán.

“Una cosa es el manifestarte y otra cosa es el vandalizar, pero bueno, esperemos que eso no siga creciendo el tema de vandalizar en las marchas, en las manifestaciones porque entonces dañas a terceros y dañas en muchas ocasiones a gente que no tiene nada que ver con el tema como sucede en la Ciudad de México, como sucede en ciudades como Guadalajara que de pronto dañas comercios, dañas a un montón de gente que no tiene nada que ver, esperemos que eso no suceda”.

Agregó que en caso de la instalación de la tirolesa en un área de 50 metros cuadrados del Cerro del Crestón es un tema que ya ha estado muy explicado, se le ha dado muchas vueltas y no tiene nada que agregarse, las cosas ahí están.

“Yo reitero que todo lo que se dice o de lo que se dice ahí por lo menos no hay nada de verdad, por ejemplo se involucra al Municipio cuando el Municipio no ha dado ningún sólo permiso, no hemos otorgado ni un sólo permiso, es una mentira eso, no estamos ni quisiera nosotros involucrados en el proceso, es un proceso federal y que ese proceso federal lo lleva Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) y lo lleva Asipona (Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán), entonces no nos involucra en este sentido”, continuó el Presidente Municipal.

“Lo ha explicado el Contralmirante Mariel (Ancona Infanzón, director de la Asipona), ya lo explicó a detalle cómo funcionará, cómo está funcionando actualmente y cómo seguirá este tema, lo ha explicado y lo ha definido que no es un tema de privatizar, al contrario, es aperturarlo, entonces ya es otro asunto y yo respeto ahí, pero también hay que respetar a este tipo de manifestaciones”.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, manifestó que todas las manifestaciones están permitidas, así lo estipula la Constitución Política del País, pero también tiene una limitación que es la de no violentar los derechos de terceros.

“Nosotros tenemos que proteger en gran medida primero la seguridad de los manifestantes, de las personas, de los terceros, siempre estar preparados, utilizamos mucho el criterio para que no pase este tipo de situaciones”, continuó Barrón Valdez.

Precisó que la del domingo pasado era una manifestación pacífica en defensa del Cerro del Crestón o Faro y en ese caso el personal de la SSPM se mantuvo hasta cierto punto al margen y evitaron la confrontación, que es lo que siempre se trata de hacer.

“Era una manifestación pacífica de hecho, nos mantuvimos hasta cierto punto al margen y evitamos la confrontación que es lo que siempre tratamos de hacer, aquí ya con las cuestiones de los que se encontraban rayando pues van a interponer alguna denuncia los afectados, ya eso es una cuestión que ya no me corresponde a mí, le corresponde directamente a la Fiscalía, que son los que van a realizar la investigación, nosotros siempre tratamos de evitar las confrontaciones, que es lo más importante”.

Reiteró que durante dicha manifestación sí había cerca elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero nada más protegiendo que no fueran a golpear a alguna persona ni poner en riesgo la vida y la integridad de la gente.